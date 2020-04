Scuole senza DSGA dal 1° settembre, FLC CGIL: subito i concorsi ordinario e riservato

Oggi, su 8.233 scuole, quelle prive di DSGA titolari sfiorano quota 3.500, praticamente il 42% dell’intero organico. A dirlo è la FLC CGIL che con un proprio comunicato chiede a gran voce di creare al più presto le condizioni affinché a settembre ogni scuola abbia il suo Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Infatti, le segreterie scolastiche senza DSGA non potranno affrontare gli innumerevoli e complessi problemi che la ripartenza del 1° settembre inevitabilmente porterà con sé.

Il concorso ordinario, bandito dopo oltre 20 anni dal precedente, è in dirittura di arrivo, mancando solo le prove orali, che hanno avuto uno stop per via dell’emergenza Coronavirus.

“Non ci sono ostacoli di sorta – scrive il Sindacato – anche per il concorso riservato agli Assistenti Amministrativi che abbiano svolto la funzione di DSGA per tre anni di servizio, come già previsto dalla legge di stabilità 2018, e che potrebbe essere svolto con modalità semplificate, ad esempio come concorso per titoli ed esami”.

“Ripartire per la scuola – conclude la FLC CGIL – vuol dire da settembre avere ogni classe con i propri docenti, ogni segreteria col proprio DSGA, ogni scuola con il proprio dirigente. Solo così si colmeranno gli enormi vuoti che si sono creati negli anni”.