RIVEDI LA DIRETTA – Speranza, ecco le nuove misure anti Covid per il Natale e per il rientro a scuola

Oggi 23 dicembre, in piena previgilia di Natale, al termine del Consiglio dei Ministri, la diretta del Ministro della Salute Speranza, del coordinatore del Cts Locatelli e del portavoce del Cts Brusaferro, che terranno una conferenza stampa per rendere pubbliche le nuove misure di contenimento del Covid, a mitigare la curva dei contagi, in vista delle festività natalizie e del successivo rientro in classe.

SEGUI IN DIRETTA LA CONFERENZA STAMPA

Come abbiamo anticipato, ecco le ipotesi che circolano a poche ore dalla conclusione della cabina di regia, che si è tenuta a Palazzo Chigi presieduta dal Presidente del Consiglio Mario Draghi:

mascherina Ffp2 obbligatoria ad eventi, spettacoli e sui mezzi di trasporto, inclusi quelli scolastici;

obbligatoria ad eventi, spettacoli e sui mezzi di trasporto, inclusi quelli scolastici; per un rientro a scuola in sicurezza screening per tutti gli alunni ;

; obbligo di mascherine all’aperto , anche in zona bianca, per contrastare la variante Omicron in Italia;

, anche in zona bianca, per contrastare la variante Omicron in Italia; divieto di eventi all’aperto fino al 31 dicembre;

fino al 31 dicembre; durata ridotta a 6 mesi del Green Pass ;

; terza dose dopo 4 mesi.

Sembra scongiurato, per volere del presidente del Consiglio Mario Draghi, il prolungamento delle vacanze. Mario Draghi, infatti, avrebbe ribadito in cabina di regia che si farà di tutto per evitare la Dad.