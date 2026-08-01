Raccontare la scuola attraverso la fotografia: sei docenti di Reggio Emilia a Barcellona per un progetto Erasmus+

Gettare uno sguardo nuovo sul mondo della scuola, attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica. È il senso dell’iniziativa di mobilità Erasmus+ KA121-VET, intitolata “Il linguaggio visuale per raccontare un progetto: la documentazione attraverso la fotografia”, a cui hanno partecipato sei docenti del Liceo Artistico Statale “G. Chierici” di Reggio Emilia. A riportare la notizia è Stampa Reggiana, secondo cui gli insegnanti sono volati a Barcellona per “imparare a osservare prima ancora di scattare, trasformando un’immagine in un vero e proprio racconto narrativo”.

“Un’iniziativa di grande valore formativo che è stata resa possibile grazie all’impegno organizzativo della referente Erasmus, prof.ssa Paola Panciroli, e alla visione della Dirigente Scolastica, prof.ssa Elena Ferrari, le quali hanno sostenuto e approvato con entusiasmo l’esperienza”, si legge nell’articolo. “Dal 13 al 17 luglio 2026, presso le aule dello storico Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), i docenti Simone Balzanetti, Linda Fabbris, Katiuscia Incarbone, Arianna Lerussi, Pamela Scolari e Simona Figurella si sono messi in gioco sotto la guida del noto fotografo e formatore Quim Farrero“.

Gli insegnanti, precisa la testata, sono stati suddivisi tra livello base e avanzato a seconda delle capacità tecniche di cui erano in possesso. Per tutti, la partecipazione all’iniziativa ha rappresentato un momento importante di formazione e rifessione. “Attraverso una stimolante alternanza tra lezioni teoriche, workshop di editing e sessioni pratiche sul campo”, scrive ancora Stampa Reggiana, “ciascun docente ha sviluppato un proprio project work fotografico tra le vie della città catalana. L’esperienza si è rivelata una fondamentale occasione sia professionale che umana”.