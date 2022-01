Senza prof, classe di un liceo in Dad ma solo per un’ora al giorno. Difficoltà a trovare supplenti

Una classe intera senza professori di italiano, latino, greco e matematica. È ciò che sta succedendo ad una classe (il 5° ginnasio) del liceo più antico di Roma, il Visconti. Sono 23 i ragazzi penalizzati da questa anomala situazione, messi in Dad, come molte classi in tutta Italia certo, ma per non più di un’ora al giorno proprio per la mancanza di docenti. Una vicenda che va avanti da un mese – spiega il presidente del consiglio d’istituto al ‘Corriere della Sera‘ – poi protrattasi dopo le vacanze natalizie. Gravi motivi familiari per un docente, congedi di paternità per un altro e certificati di malattia giornalieri per un altro ancora. Ne è nata un’emergenza che non si sa quando finirà perché si fatica a trovare supplenti. Nessuno infatti vuole accettare incarichi per pochi mesi.

La dirigente scolastica ha promesso un potenziamento con delle ore in più appena saranno disponibili i docenti ma intanto il tempo passa, i ragazzi restano indietro col programma e i genitori sono sempre più irritati. Il caso della 5D è quello limite ma comunque anche gli altri studenti subiscono alcune carenze. Praticamente in tutte le classi manca almeno un professore (tra quarantene e altro) e soprattutto quelli di materie scientifiche sono merce rara da trovare. Un problema non da poco specie per chi dovrà sostenere l’esame di Maturità fra pochi mesi.