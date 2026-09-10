Servizio civile e abilitazione: una scorciatoia legale per convocazione da GPS?

Stessa classe di concorso, stessa provincia, stessa fascia GPS: sulla carta il punteggio più alto è di Marco, che dovrebbe essere il primo a essere chiamato. A settembre, però, la telefonata della segreteria arriva a Giulia, punteggio più basso ma un anno di Servizio Civile Universale alle spalle: è entrata nel 15% di riserva e lo ha scavalcato in graduatoria. Marco, il punteggio più alto, resta a guardare il bollettino.

È una leva che pochissimi neolaureati considerano appena usciti dall’università, eppure può fare la differenza tra lavorare dal primo anno utile e aspettare due o tre cicli di aggiornamento GPS.

Come funziona la riserva

L’articolo 18, comma 4, del D.Lgs. 40/2017 (aggiornato dal D.Lgs. 25/2025) riserva il 15% dei posti disponibili in ogni turno di nomina GPS a chi ha completato, senza demerito, il Servizio Civile Universale o il Servizio Civile Nazionale.

Attenzione: non è un punteggio aggiuntivo. È una corsia preferenziale calcolata una sola volta, all’apertura della procedura, sul totale dei posti disponibili per classe di concorso e provincia. Chi rientra nella quota può ottenere una nomina anche con un punteggio inferiore a quello richiesto in graduatoria ordinaria. Il titolo va dichiarato al momento della domanda di aggiornamento GPS (lettera S, sezione riserve): se non lo si flagga in quella finestra, non si può più recuperare in fase di scioglimento della riserva.

Perché conviene farlo subito dopo la laurea

Il servizio civile è aperto dai 18 ai 28 anni e 364 giorni: la finestra si chiude in fretta. I progetti durano tra 8 e 12 mesi, circa 25 ore settimanali, con un assegno di poco superiore ai 500 euro mensili — compatibile con lo studio e, in molti casi, con un percorso abilitante avviato in parallelo.

Chi lo rimanda “a quando avrà tempo” spesso lo perde per limiti d’età o lo trova incompatibile con impegni di lavoro già presi. Farlo nell’anno subito dopo la laurea, magari mentre si costruisce il resto del profilo per l’insegnamento, è il momento in cui costa meno e rende di più.

Il bando ordinario, che nel 2026 ha messo a disposizione quasi 66.000 posti in tutta Italia, esce di norma tra febbraio e aprile: non è un concorso proibitivo, ma richiede di muoversi con qualche mese d’anticipo rispetto alla sessione di laurea per non perdere il turno.

La combo che fa la differenza

Da sola, l’abilitazione apre l’accesso alla prima fascia GPS. Da solo, il servizio civile è un’esperienza di cittadinanza attiva. Insieme, cambiano lo scenario: un neolaureato con abilitazione e riserva del 15% entra in graduatoria con un titolo di accesso pieno e una corsia che lo mette davanti a candidati con punteggio più alto ma senza riserva. Non serve il punteggio più alto per lavorare prima: serve il titolo giusto al momento giusto.

Ed è un capitale che non si esaurisce con la scuola: la stessa riserva vale, alle stesse condizioni, anche nei concorsi pubblici ordinari. Chi la matura da neolaureato la porta con sé per tutta la carriera, qualunque strada scelga.

I limiti da conoscere

Non è un jolly. La quota si esaurisce nel primo bollettino utile se i riservisti sono numerosi sulla stessa classe di concorso, e non si rigenera ai turni successivi. Non garantisce la sede richiesta, solo l’accesso al contingente riservato. E va documentato con l’attestazione del Dipartimento per le Politiche Giovanili: senza quel certificato, la riserva non si applica.

Una possibile strategia

Candidarsi al bando ordinario del Servizio Civile Universale (o Nazionale) nell’anno successivo alla laurea, prima di ridurre il margine d’età disponibile. Avviare in parallelo, o subito dopo, il percorso abilitante compatibile con la propria classe di concorso. Dichiarare correttamente la riserva alla prima finestra utile di aggiornamento GPS, senza aspettare lo scioglimento della riserva.

Chi lo capisce prima degli altri, arriva prima in classe.