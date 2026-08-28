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Docenti
28.08.2026

Nomine delle supplenze con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno 2027, alcune province hanno già pubblicato gli esiti

Lucio Ficara
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Indice
Bollettino 0 e continuità su sostegno
Bolletino 1 e nuovo incarico
E-mail e APP IO

In queste ore su alcuni siti degli uffici scolastici provinciali sono stati pubblicati gli esiti delle nomine di supplenza con cotratto a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno 2027. In altre province si sta provvedendo alla pubblicazione e si spera che entro il 31 agosto tutte le province abbiano provveduto a fare girare l’argoritmo pe ril bollettino 0 e il bollettino 1.

Bollettino 0 e continuità su sostegno

Il “bollettino zero” è un’elaborazione informatica preliminare e virtuale dell’algoritmo ministeriale, introdotta per gestire le conferme di continuità didattica sui posti di sostegno. In buona sostanza per verificare la nominabilità del docente da confermare, viene simulata una elaborazione delle supplenze in funzione di tutti gli insegnamenti, delle disponibilità richieste dall’aspirante nell’istanza delle 150 preferenze, ma anche sulla base dei punteggi e le posizioni ricoperte in graduatoria, per sapere se il docente da confermare possiede il requisito indispensabile della nominabilità in un qualsiasi insegnamento.

Ovviamente scatta la conferma se esiste la nominabilità e permane la disponibilità del posto di sostegno nella scuola dove è stato svolto il servizio dell’anno scolastico 2025/2026.

Bolletino 1 e nuovo incarico

Per i nuovi incarichi 2026/2027 si attende il bollettino 1. Per questo nuovo bollettino il sistema prevede tempi rapidissimi, addirittura contestuali al bollettino 0, cioè fase 0 e fase 1 dei bollettini potrebbero essere pubblicati contestualmente entro il 31 agosto. Quindi il docente nominato potrebbe prendere servizio effettivamente già da martedì 1 settembre. Nella condizione di salire in cattedra il giorno 1 settembre potrebbero essere migliaia e migliaia di docenti. Già in diversi siti è presente la disponibilità dei posti e le graduatorie GPS da cui si attinge per i nuovi ncarichi di supplenza.

E-mail e APP IO

È utile sapere che le nomine da GPS e GAE relative all’anno scolastico 2026/2027, la ricezione dell’incarico viene segnalata sia tramite e-mail sia attraverso l’App IO, ma questo canale non sempre funziona per tutti gli aspiranti, in alcuni casi e soprattutto in alcune province tale meccanismo non funziona. QUindi è sempre importante sapere che c’è l’obbligo dell’ufficio scolastico di pubblicare il bollettino ufficiale sul sito istituzionale dell’USP di riferimento.

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