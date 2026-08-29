Incarico da GPS e da Graduatoria d’Istituto, quale si può rifiutare? La risposta dell’esperto

Se ho avuto una nomina da GPS e poi mi arriva un incarico da graduatoria d’istituto, posso rifiutare? mi danno sanzioni? Questa la domanda di una docente, a cui ha risposto, nel corso della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara:

“È il contrario che può succedere. Se hai un incarico da graduatoria di istituto e poi ti arriva una GPS, la puoi rifiutare? La risposta è sì“.

“Le GPS possono essere rifiutate perché c’è in atto un contratto che si vuole, onorare fino alla fine della graduatoria di istituto. Ma il contrario, no. Cioè, se io ho avuto l’incarico da GPS e poi mi arriva sotto casa una graduatoria di istituto più conveniente, non posso lasciare le GPS per andare nelle graduatorie d’istituto“.