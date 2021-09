Settimana delle Lingue 2021, eventi e iniziative per favorire l’apprendimento

A vent’anni dalla prima edizione, si celebra il prossimo 26 settembre la Giornata Europea delle Lingue, EDL, che fu organizzata congiuntamente dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea nel 2001 e coinvolse milioni di persone negli stati partecipanti. Le sue attività celebrarono le diversità linguistiche in Europa e promossero l’apprendimento delle lingue.

Vedendo il successo dell’evento il Consiglio d’Europa dichiarò che la giornata Europea delle Lingue si sarebbe celebrata il 26 settembre di ogni anno.

Gli obiettivi generali della Giornata Europea delle Lingue sono: informare il pubblico sull’importanza dell’apprendimento delle lingue e diversificare la gamma di lingue studiate con l’obiettivo di incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale; promuovere la diversità linguistica e culturale europea, preservarla e favorirla; incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita dentro e fuori la scuola per motivi di studio, per esigenze professionali, ai fini della mobilità o per piacere personale.

Centro Europeo per le Lingue Moderne

In occasione dell’anniversario, il Centro Europeo per le Lingue Moderne ha promosso un concorso linguistico, con l’obiettivo di raccogliere ricette di compleanno da diverse parti del mondo e in diverse lingue per poi includere i 20 dessert più originali in un libro di ricette speciale proprio per il 20° anniversario. È possibile inviare in un file PDF utilizzando il modulo al link Giornata europea delle lingue > Activities > 20th Anniversary Great Bake-Off (ecml.at) Termine di presentazione è il 30 settembre 2021.

La EDL nel programma ANILS

Dal 20 al 24 settembre 2021, su Piattaforma Google Meet, l’Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere, promuove una settimana di eventi gratuiti pensati per festeggiare la Giornata Europea delle Lingue. I webinar e gli incontri avranno la durata di 1 ora.

I temi affrontati saranno diversi: dall’uso degli audiovisivi nella didattica delle lingue al modello valenziale, dall’apprendimento blended alla lezione segmentata, dalla didattica nelle classi plurilingue all’uso delle tecnologie. L’iscrizione ai webinar è obbligatoria. È possibile iscriversi entro sabato 18 settembre 2021.

Sul sito Settimana delle Lingue ANILS 2021 – ANILS è possibile sia iscriversi sia avere informazioni sul programma. Sempre allo stesso sito è possibile scoprire le lingue di cui ANILS ha il piacere di occuparsi all’interno delle proprie reti. Ogni video verrà caricato sulla pagina Facebook @anilsitalia all’orario indicato.