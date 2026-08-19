Shakira in Colombia per ricostruire le scuole distrutte dal terremoto: “Dedicherò tutti i miei sforzi personali”

La cantante Shakira ha visitato a sorpresa Quibdó, capitale del dipartimento di Chocó, una delle zone della Colombia più colpite dal terremoto di magnitudo 7.4 del 10 agosto, che ha causato circa 300 morti e distrutto interi centri abitati. L’artista, accompagnata dal filantropo statunitense Howard Buffett, ha annunciato un piano promosso dalla sua fondazione Pies Descalzos e da Live Nation per ricostruire gli istituti scolastici danneggiati dal sisma.

La visita a Quibdó e l’annuncio dei fondi

Intervenendo davanti ai giornalisti, Shakira ha dichiarato, come riporta Ansa: “Dedicherò tutti i miei sforzi personali. Il mio impegno è concreto. Abbiamo già raccolto un milione e 250.000 dollari per iniziare questo processo di ricostruzione”. Le risorse saranno destinate alla riparazione delle scuole danneggiate, alla ricostruzione di un istituto tecnico e alla costruzione di dieci nuove scuole nell’area colpita.

L’appello per il Chocó e i bambini

La cantante colombiana, cittadina anche statunitense, ha espresso il timore che, terminata l’emergenza, la regione venga dimenticata: “Ciò che mi preoccupa di più è che una volta terminato lo stato di emergenza, tutte queste scuole non saranno ricostruite […] e che i nostri figli non potranno tornare a scuola”. Shakira ha inoltre lanciato un appello a sostegno del Chocó, verso cui, ha detto, il Paese ha un debito storico, rivolgendo un pensiero ai genitori che hanno perso i figli: “Non ho parole sufficienti. Il vostro dolore non sarà dimenticato”.

I numeri del terremoto

Il sisma del 10 agosto ha danneggiato oltre 2.800 scuole in tutta la Colombia, molte delle quali proprio nel dipartimento di Chocó, abitato principalmente da comunità afrocolombiane e indigene. La fondazione Pies Descalzos è attiva nella regione da oltre vent’anni, sostenendo la costruzione di scuole e progetti educativi rivolti a bambini e giovani del territorio.