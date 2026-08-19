Shakira in Colombia per ricostruire le scuole distrutte dal terremoto: “Dedicherò tutti i miei sforzi personali”

La cantante Shakira ha visitato a sorpresa Quibdó, capitale del dipartimento di Chocó, una delle zone della Colombia più colpite dal terremoto di magnitudo 7.4 del 10 agosto, che ha causato circa 300 morti e distrutto interi centri abitati. L’artista, accompagnata dal filantropo statunitense Howard Buffett, ha annunciato un piano promosso dalla sua fondazione Pies Descalzos e da Live Nation per ricostruire gli istituti scolastici danneggiati dal sisma.
Intervenendo davanti ai giornalisti, Shakira ha dichiarato, come riporta Ansa: “Dedicherò tutti i miei sforzi personali. Il mio impegno è concreto. Abbiamo già raccolto un milione e 250.000 dollari per iniziare questo processo di ricostruzione”. Le risorse saranno destinate alla riparazione delle scuole danneggiate, alla ricostruzione di un istituto tecnico e alla costruzione di dieci nuove scuole nell’area colpita.
La cantante colombiana, cittadina anche statunitense, ha espresso il timore che, terminata l’emergenza, la regione venga dimenticata: “Ciò che mi preoccupa di più è che una volta terminato lo stato di emergenza, tutte queste scuole non saranno ricostruite […] e che i nostri figli non potranno tornare a scuola”. Shakira ha inoltre lanciato un appello a sostegno del Chocó, verso cui, ha detto, il Paese ha un debito storico, rivolgendo un pensiero ai genitori che hanno perso i figli: “Non ho parole sufficienti. Il vostro dolore non sarà dimenticato”.
Il sisma del 10 agosto ha danneggiato oltre 2.800 scuole in tutta la Colombia, molte delle quali proprio nel dipartimento di Chocó, abitato principalmente da comunità afrocolombiane e indigene. La fondazione Pies Descalzos è attiva nella regione da oltre vent’anni, sostenendo la costruzione di scuole e progetti educativi rivolti a bambini e giovani del territorio.