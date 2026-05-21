Terremoto Napoli, scuole chiuse (ma non ovunque): ecco dove

Oggi, 21 maggio, alle ore 5:50, c’è stato un forte terremoto in Campania: la scossa, come riporta Il Corriere della Sera, si è sentita nei Campi Flegrei ed è stata avvertita in tutti i quartieri della città di Napoli e in molti comuni della provincia. L’Ingv segnala che la magnitudo è stata 4.4. Pochi minuti dopo, alle 5.53, una seconda scossa di magnitudo 1.2, poi alle 5.57 un’altra di 2.1.

Scuole chiuse: ecco dove

“È stata forte. Abbiamo appena avvertito una forte scossa sul nostro territorio. Ho disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di Bacoli – ha comunicato il sindaco Josi Della Ragione attraverso i social – E, contestualmente, la verifica di tutte le strutture scolastiche. Siamo in strada per verificare eventuali danni. Ho convocato il Centro Operativo Comunale e saremo fin da subito al servizio della popolazione”.

Scuole chiuse anche a Pozzuoli: “Abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale, allertato tutti i tecnici per le verifiche sul territorio e stiamo predisponendo la sospensione delle attività didattiche per consentire i dovuti controlli sugli edifici scolastici», scrive su Facebook il sindaco Gigi Manzoni.

Anche a Quarto il sindaco in via precauzionale “ha disposto per la giornata di oggi 21 maggio la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale”. Anche a Giugliano scuole chiuse, secondo quanto deciso dal sindaco Diego D’Alterio: “Dopo il sisma registrato questa mattina alle 5,50, ho disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. Una scelta fatta con senso di responsabilità per permettere ai tecnici di effettuare tutte le verifiche necessarie sugli edifici scolastici e garantire la massima sicurezza agli studenti, al personale e alle famiglie”.

Ma anche a Napoli, nella “zona rossa” di Bagnoli-Fuorigrotta, è stata disposta la chiusura precauzionale degli istituti scolastici. Il provvedimento – spiega una nota del Comune – “si è reso necessario per consentire ai tecnici del Comune e ai Vigili del Fuoco di effettuare i dovuti sopralluoghi tecnici e le verifiche di idoneità statica sugli edifici, a tutela dell’incolumità di studenti, personale docente e ATA”.

Le scuole di Napoli chiuse

1. Scuola dell’Infanzia “J.F. Kennedy”, del 10° Circolo Comunale, ubicata in località Fuorigrotta, in Viale J.F. Kennedy n. 431;

2. Asilo Nido “Guido Rossa-Collodi”;

3. Scuola Secondaria di 1° Grado Console e Scuola Primaria Nuova Bagnoli dell’Istituto Comprensivo Statale 41 – Console, ubicata in località Fuorigrotta, in Viale Nuova Agnano n. 30;

4. Scuola Primaria “Fornari” dell’Istituto Comprensivo Statale 41 – “Console”, ubicata in località Bagnoli, in Via Diomede Carafa n. 28, con annessa palestra;

5. Scuola Secondaria di l° Grado “Fascio” dell’Istituto Comprensivo Statale Madonna Assunta, ubicata in località Bagnoli, in Via di Pozzuoli n. 68;

6. Scuola d’Infanzia e Primaria “Madonna Assunta” dell’Istituto Comprensivo Statale “Madonna Assunta”, ubicata in località Bagnoli, in Via di Pozzuoli n. 62;

7. Scuola “llioneo” dell’Istituto Comprensivo Statale Michelangelo Augusto, ubicata in località Bagnoli, in Via llioneo n. 113;

8. Scuola “Pendio” dell’Istituto Comprensivo Statale Michelangelo Augusto, ubicata in località Bagnoli, in Via Tacito n. 31;

9. Scuola dell’Infanzia Comunale “La Nidiata”, sita in via Severino Boezio, n. 39;

10. I.C. Michelangelo Augusto, sede centrale, sito in via Ilioneo, n. 12.