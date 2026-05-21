Terremoto Napoli, scuole chiuse (ma non ovunque): ecco dove

Oggi, 21 maggio, alle ore 5:50, c’è stato un forte terremoto in Campania: la scossa, come riporta Il Corriere della Sera, si è sentita nei Campi Flegrei ed è stata avvertita in tutti i quartieri della città di Napoli e in molti comuni della provincia. L’Ingv segnala che la magnitudo è stata 4.4. Pochi minuti dopo, alle 5.53, una seconda scossa di magnitudo 1.2, poi alle 5.57 un’altra di 2.1.
“È stata forte. Abbiamo appena avvertito una forte scossa sul nostro territorio. Ho disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di Bacoli – ha comunicato il sindaco Josi Della Ragione attraverso i social – E, contestualmente, la verifica di tutte le strutture scolastiche. Siamo in strada per verificare eventuali danni. Ho convocato il Centro Operativo Comunale e saremo fin da subito al servizio della popolazione”.
Scuole chiuse anche a Pozzuoli: “Abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale, allertato tutti i tecnici per le verifiche sul territorio e stiamo predisponendo la sospensione delle attività didattiche per consentire i dovuti controlli sugli edifici scolastici», scrive su Facebook il sindaco Gigi Manzoni.
Anche a Quarto il sindaco in via precauzionale “ha disposto per la giornata di oggi 21 maggio la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale”. Anche a Giugliano scuole chiuse, secondo quanto deciso dal sindaco Diego D’Alterio: “Dopo il sisma registrato questa mattina alle 5,50, ho disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. Una scelta fatta con senso di responsabilità per permettere ai tecnici di effettuare tutte le verifiche necessarie sugli edifici scolastici e garantire la massima sicurezza agli studenti, al personale e alle famiglie”.
Ma anche a Napoli, nella “zona rossa” di Bagnoli-Fuorigrotta, è stata disposta la chiusura precauzionale degli istituti scolastici. Il provvedimento – spiega una nota del Comune – “si è reso necessario per consentire ai tecnici del Comune e ai Vigili del Fuoco di effettuare i dovuti sopralluoghi tecnici e le verifiche di idoneità statica sugli edifici, a tutela dell’incolumità di studenti, personale docente e ATA”.
1. Scuola dell’Infanzia “J.F. Kennedy”, del 10° Circolo Comunale, ubicata in località Fuorigrotta, in Viale J.F. Kennedy n. 431;
2. Asilo Nido “Guido Rossa-Collodi”;
3. Scuola Secondaria di 1° Grado Console e Scuola Primaria Nuova Bagnoli dell’Istituto Comprensivo Statale 41 – Console, ubicata in località Fuorigrotta, in Viale Nuova Agnano n. 30;
4. Scuola Primaria “Fornari” dell’Istituto Comprensivo Statale 41 – “Console”, ubicata in località Bagnoli, in Via Diomede Carafa n. 28, con annessa palestra;
5. Scuola Secondaria di l° Grado “Fascio” dell’Istituto Comprensivo Statale Madonna Assunta, ubicata in località Bagnoli, in Via di Pozzuoli n. 68;
6. Scuola d’Infanzia e Primaria “Madonna Assunta” dell’Istituto Comprensivo Statale “Madonna Assunta”, ubicata in località Bagnoli, in Via di Pozzuoli n. 62;
7. Scuola “llioneo” dell’Istituto Comprensivo Statale Michelangelo Augusto, ubicata in località Bagnoli, in Via llioneo n. 113;
8. Scuola “Pendio” dell’Istituto Comprensivo Statale Michelangelo Augusto, ubicata in località Bagnoli, in Via Tacito n. 31;
9. Scuola dell’Infanzia Comunale “La Nidiata”, sita in via Severino Boezio, n. 39;
10. I.C. Michelangelo Augusto, sede centrale, sito in via Ilioneo, n. 12.