Si conclude la social challenge #bullidisapone: premiati a Napoli gli “ambasciatori” della lotta al bullismo

Lo avevamo presentato a febbraio scorso e adesso è arrivato il momento della premiazione: l’interessante progetto “Bulli di sapone – Rispetto e gentilezza contro la violenza”, concepito e realizzato dalla Regione Campania in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, volge al termine. Giovedì 8 giugno – ci ricorda IlSole24Ore – la cerimonia di premiazione nella Sala Newton di Città della Scienza di Napoli.

E’ tempo, dunque, di bilanci. All’inizio dell’anno era stato lanciato un contest che invitava gli alunni di tutte le scuole campane a esprimersi in qualunque forma – disegni, video, installazioni – per lanciare un messaggio contro tutte le forme di prevaricazione, arroganza, prepotenza. Obiettivo: contrastare il bullismo e il cyberbullismo con la gentilezza, il garbo, il fair play. Un social challenge, #bullidisapone, che ha avuto un grande successo.

L’isolamento emotivo delle vittime di bullismo, le fragilità del bullo, l’importanza del non dare peso al giudizio altrui: sono alcuni dei temi al centro dei lavori realizzati dagli studenti vincitori della manifestazione, i 250 ragazzi e ragazze che riceveranno un premio, diversificato per età: gli studenti della secondaria di primo e secondo grado riceveranno una carta regalo Feltrinelli, parteciperanno a una visita guidata alla Reggia di Caserta e, a seguire, saranno ospiti d’onore allo spettacolo Roberto Bolle and Friends, in programma il 22 luglio nei cortili del Palazzo Reale nell’ambito della rassegna Un’Estate da RE.

I bambini della scuola primaria riceveranno targhe, medaglie e parteciperanno a una visita didattica al museo interattivo sul corpo umano di Città della Scienza. Ma, quel che conta di più, a ciascuno dei più piccoli verrà attribuito il titolo simbolico di ‘ambasciatore’ della lotta al bullismo, un titolo di cui andare orgogliosi e da rispettare attraverso uno stile di vita che sia testimonianza di rispetto e gentilezza verso l’altro, un esempio per tutti, coetanei e adulti.