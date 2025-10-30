Si diploma a giugno e a ottobre si laurea a soli 18 anni: potrebbe essere la più giovane “dottoressa” d’Italia

Una laurea triennale conseguita a soli diciotto anni con votazione 110 su 110: questa la storia di Anna La Croce, una giovane originaria di Catanzaro, che ha conseguito il titolo in Didattica della Musica al Conservatorio di Messina, come riporta Messina Today.

Il possibile record

La ragazza potrebbe essere la laureata più giovane non solo dello stesso Conservatorio ma anche di tutta l’Italia. Solo qualche mese fa la giovane si è diplomata in un istituto paritario a Taormina con il massimo dei voti.

Un risultato raggiunto anche grazie al progetto “Artista per Passione”, che le ha permesso di coniugare studio e musica, continuando a coltivare il suo sogno artistico senza rinunciare all’eccellenza scolastica.

Il passato della giovane e il bullismo

La giovane, che è anche una cantante in erba, ha alle spalle una storia dolorosa caratterizzata dal bullismo subìto. La musica, però, le ha permesso di rinascere. “La musica mi ha insegnato a credere in me stessa e a non smettere mai di sognare. Questo traguardo non è solo mio: è il risultato di un percorso di crescita, di sacrifici e di amore per ciò che faccio. Voglio essere la prova che anche dal dolore può nascere qualcosa di meraviglioso”.