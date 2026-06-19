Registrati
Diretta video

Assunzioni e supplenze annuali: estate calda per docenti e ATA

guarda
Studenti e genitori
19.06.2026

Si suicida a 15 anni, la famiglia chiede un risarcimento al Ministero dell’Istruzione: la scuola non intervenne per evitare atti di bullismo

Alessandro Giuliani
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

La scuola non sarebbe esente da colpe nel suicidio del figlio 15enne, risalente all’ottobre del 2024 in un casolare di campagna di Senigallia, vicino Ancona: a pensarla così sono i genitori del giovane, L.C., che hanno avviato un’azione civile contro il ministero dell’Istruzione per ottenere un risarcimento danni.

La famiglia del ragazzo, scrive l’agenzia Ansa, ritiene che la scuola non intervenne, nonostante i presunti atti persecutori e le umiliazioni subite dal ragazzo fossero “conosciute o comunque conoscibili dell’istituzione scolastica”: non sarebbero ancora chiari i motivi che hanno portato il ragazzo a togliersi la vita, ma secondo i genitori c’è sicuramente un legame con gli atti di bullismo che sarebbero avvenuti nel contesto scolastico di un istituto professionale cittadino quando la scuola era iniziata da un mese.

Nella richiesta di indennizzo intentata contro il dicastero dell’Istruzione, i genitori hanno scritto che “non sarebbero state adottate adeguate misure di prevenzione, vigilanza e protezione“.

E sul fronte penale, scrive ancora l’Ansa, “si sono opposti tramite la loro legale alla richiesta di archiviazione: il gip del Tribunale per i minori di Ancona ha disposto nuovi accertamenti tecnici e il sequestro dei cellulari dei giovani coinvolti; si cercano, anche in chat e profili social, messaggi o altri elementi che possano confermare l’ipotesi di atti persecutori e istigazione al suicidio”.

La sera del suicidio, il giovane “si allontanò da casa dopo aver manomesso l’impianto di sorveglianza e prelevato la pistola del padre, agente di polizia locale. Fu il genitore a dare l’allarme: si pensò che Leo volesse vendicare le angherie subite e vennero allertate le scuole. Dopo ore di ricerche, il giorno dopo il giovane venne trovato morto suicida”.

L’avvocato della famiglia spiega che con questa azione si intende “accertare tutte le responsabilità, fare piena luce su quanto accaduto e contribuire affinché queste tragedie non possano più ripetersi. La scuola deve essere un luogo di crescita, inclusione e sicurezza per ogni studente”.

Sempre i genitori del ragazzo, assieme al loro legale, hanno anche depositato una proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre una disciplina unitaria del reato di bullismo: la proposta prevede misure di tutela immediata, effettiva, a favore delle vittime, e mira a introdurre strumenti di recupero e reintegrazione sociale per i prevaricatori, con percorsi educativi e rieducativi che coinvolgano anche le famiglie.

FamigliaStudenteSuicidio

Consenso informato: piena condivisione di molte associazioni di famiglie

Famiglia nel bosco, La Russa incontra i genitori: “Stemperare il clima che si è creato attorno a questa vicenda”

Famiglia nel bosco invitata al Senato, Selvaggia Lucarelli: precedente per chi non si vuole integrare a scuola

“Famiglia nel bosco”: il padre chiede la fine delle proteste, la Garante smentisce il rischio adozione

Bullismo e violenza di genere: la prima responsabilità è della famiglia, la scuola può essere di aiuto ma non puo risolvere tutto

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Cattedre orario assegnate ai docenti, ecco come funziona la suddivisione delle 40+40 ore tra le due o più scuole

Lucio Ficara

Si suicida a 15 anni, la famiglia chiede un risarcimento al Ministero dell’Istruzione: la scuola non intervenne per evitare atti di bullismo

Alessandro Giuliani

Maturità 2026, Valditara: “Abbiamo voluto una prova viva, non un esercizio astratto”

Redazione

Incidente in una scuola materna, ipotesi “serpente di fuoco” per le ustioni riportate da due alunni di cinque anni

Redazione
vai alla ricerca avanzata