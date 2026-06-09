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09.06.2026

Sicilia, dalla Regione 800 mila euro per portare il teatro nelle scuole

Redazione
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Indice
Due linee di azione
Come partecipare

La Regione Siciliana stanzia 800 mila euro per diffondere la cultura teatrale tra gli studenti dell’Isola. È quanto prevede la circolare “Focus teatro”, pubblicata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, che finanzia progetti mirati nelle scuole siciliane di ogni ordine e grado.

Due linee di azione

Il provvedimento si articola in due filoni: uno dedicato a percorsi di educazione teatrale in senso stretto, l’altro alla partecipazione a spettacoli dal vivo, festival e rassegne. L’assessore all’Istruzione Mimmo Turano ha dichiarato: “Questo intervento è pensato per invogliare i nostri ragazzi a partecipare a laboratori teatrali nelle scuole, ma anche ad assistere a rappresentazioni. È uno strumento in più che diamo alle scuole per ridurre le disuguaglianze nell’accesso alla cultura, ma anche per contrastare la dispersione scolastica.” La circolare punta inoltre a valorizzare il patrimonio artistico e linguistico della tradizione teatrale siciliana, favorendone il dialogo con l’innovazione e le nuove tecnologie.

Come partecipare

Le scuole statali e regionali con sede in Sicilia potranno presentare una sola proposta progettuale, con un finanziamento massimo di 25 mila euro per istituto. Le domande dovranno essere inviate via pec entro il 30 giugno all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it. La circolare e i relativi allegati sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Siciliana.

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