Sicurezza a scuola, proroga al 15 marzo per il Premio Vito Scafidi

E’ stata prorogata al 15 marzo 2023 la scadenza per l’invio dei progetti per il Premio Buone Pratiche Sicurezza e salute a scuola “Vito Scafidi”, giunto alla XVII edizione e realizzato dalla Scuola di Cittadinanzattiva.

L’iniziativa è rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado, asili nido compresi, che abbiano realizzato progetti in 3 ambiti tematici: sicurezza a scuola e sul territorio, educazione al benessere e educazione alla cittadinanza attiva.

Quest’anno è prevista anche una sezione speciale “Dai voce alla sicurezza e alla sostenibilità” con l’intento di far produrre e lanciare messaggi da parte dei ragazzi al mondo degli adulti e/o ai propri coetanei per mobilitarsi su tutti i livelli e prevenire/fronteggiare terremoto, alluvione, cambiamento climatico e stimolare le istituzioni a mettere in campo programmi di azione efficaci.

Una giuria di esperti valuterà i progetti pervenuti e selezionerà i lavori migliori che saranno premiati durante un evento a Roma il 19 Aprile, presso il presso il Centro Europa Experience – David Sassoli.

Obiettivo del concorso è far conoscere le buone pratiche presenti nelle scuole del nostro Paese.

Il tempo ultimo per partecipare e inviare i progetti è il 5 marzo 2023.