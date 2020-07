Sicurezza nei servizi igienici di una scuola

Alcuni requisiti legati alla sicurezza dei bagni scolastici fanno riferimento alle caratteristiche dei pavimenti: articolo 4.1.2 Pavimenti (DM 236/89), delle porte e serrature e della regolazione della temperatura.

Pavimenti

si richiede che i pavimenti debbano essere di norma orizzontali e complanari tra loro e non sdrucciolevoli. La non sdrucciolevolezza delle pavimentazioni nei bagni è molto importante. Infatti la non sdrucciolevolezza serve ad evitare eventuali incidenti sul lavoro dovuti a cadute. I pavimenti devono quindi avere rivestimenti antiscivolo in condizioni di asciutto e bagnato.

Porte e serrature

In casi specifici può essere necessario avere porte con serratura di sicurezza apribile anche dall’esterno. Questo per soccorrere chi ha un malore e non può aprire la porta autonomamente. Se la porta è scorrevole ed è a scomparsa non vi sono problemi. Nel caso in cui la porta si aprisse verso l’interno e il bagno sia di dimensioni contenute, il soccorso una persona a terra potrebbe essere ostacolato dalla porta stessa. Pertanto la soluzione migliore è l’apertura della porta dei bagni verso l’esterno.

Regolazione della temperatura dell’acqua

Un miscelatore termostatico che regoli la temperatura dell’acqua in uscita evitando sbalzi termici. Questo potrebbe evitare scottature nei casi di scarsa sensibilità della persona ( lavoratori anziani ) alle variazioni termiche.

Inoltre alcune scuole per una maggiore sicurezza l’interno dei sevizi igienici precisano quanto segue: