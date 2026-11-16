Sidi aggiornamento agli importi dei nuovi contratti: lunedì 16 novembre

Nella giornata di oggi, 16 novembre 2026, sarebbe previsto il rilascio dell’aggiornamento del Sidi agli importi dei contratti 2022-2024 e 2025-2027. Lo riporta la Flc Cgil, che da tempo sollecitava l’intervento.

L’aggiornamento atteso

Il sistema informativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrebbe allinearsi oggi agli importi previsti dal Ccnl 2022-2024 e dal Ccnl 2025-2027. Un adeguamento che il sindacato descrive come richiesto da tempo, dopo i ritardi accumulati nell’aggiornamento delle procedure informatiche ai nuovi contratti.

Le richieste della Flc Cgil

Secondo il sindacato, in più occasioni il Ministero è stato sollecitato a superare i ritardi nell’adeguamento delle procedure. L’intervento di oggi viene quindi presentato come il risultato di una pressione portata avanti nel tempo.

Il mancato aggiornamento, sostiene la Flc Cgil, ha creato notevoli difficoltà alle segreterie scolastiche nella gestione di ricostruzioni di carriera, inquadramenti e relativi trattamenti economici. Il personale amministrativo, spiega il sindacato, è stato spesso costretto a ricorrere a procedure provvisorie e a ripetere le lavorazioni.