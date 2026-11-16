Chi ha genitori con bassi livelli di istruzione rischia fino a 15 volte di più di abbandonare gli studi: lo dice il rapporto Oxfam

La scuola italiana ha compiuto importanti progressi nella lotta all’abbandono scolastico, ma continua a incontrare difficoltà nel garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità di successo formativo. Il livello di istruzione dei genitori, le condizioni economiche della famiglia, il background migratorio e il genere incidono ancora profondamente sui percorsi scolastici.

È quanto emerge dal nuovo rapporto di Oxfam Italia, “STATUS-QUOla. Contrastare le disuguaglianze per una scuola motore di equità sociale”, pubblicato alla vigilia della Giornata internazionale degli studenti del 17 novembre.

Secondo lo studio, chi proviene da una famiglia con bassi livelli di istruzione ha fino a 15 volte più probabilità di abbandonare gli studi prima del diploma rispetto a chi ha almeno un genitore laureato.

Le disparità emergono anche nelle bocciature: quasi la metà degli studenti non ammessi alla classe successiva ha genitori privi di diploma, mentre soltanto il 13% ha almeno un genitore laureato. A parità di rendimento, inoltre, la probabilità di bocciatura può aumentare fino a 5 punti percentuali per gli studenti provenienti da famiglie meno istruite o con background migratorio.

Meno abbandoni, ma quasi uno studente su due presenta difficoltà negli apprendimenti

Negli ultimi vent’anni la dispersione scolastica esplicita si è sensibilmente ridotta: dal 25% dei primi anni Duemila si è passati all’8,2% nel 2025.

Resta però elevata la cosiddetta dispersione scolastica implicita, che riguarda gli studenti che concludono il percorso di istruzione senza aver acquisito competenze fondamentali.

Secondo i dati riportati da Oxfam, nel 2026, al termine della scuola secondaria di secondo grado, il 45,9% degli studenti non raggiunge livelli adeguati in italiano, mentre il 47,9% presenta significative fragilità in matematica.

Il rapporto richiama inoltre l’attenzione sugli effetti del ritardo scolastico, che interessa il 48% degli studenti con cittadinanza non italiana, contro il 16% degli italiani. La ripetizione dell’anno, osserva Oxfam, spesso non consente di recuperare le difficoltà accumulate e rischia di accentuare l’esclusione educativa.

La scelta della scuola superiore riflette le disuguaglianze familiari

Un altro elemento critico riguarda l’orientamento al termine della scuola secondaria di primo grado.

A circa 13 anni, gli studenti sono chiamati a scegliere tra oltre 180 indirizzi di studio, ma le decisioni risultano ancora fortemente condizionate dal contesto familiare.

Nei licei classici meno del 10% degli iscritti proviene da famiglie svantaggiate, mentre negli istituti professionali la percentuale raggiunge il 35,9%.

Anche gli stereotipi di genere continuano a influenzare le scelte: nel 52% degli indirizzi delle superiori oltre tre quarti degli iscritti appartengono allo stesso sesso. Le ragazze rimangono particolarmente sottorappresentate nei percorsi tecnico-scientifici, arrivando ad appena il 7,3% nell’indirizzo informatico.

Le 11 proposte di Oxfam per una scuola più equa

Per contrastare queste disuguaglianze, Oxfam chiede al Governo e alle istituzioni un piano straordinario per la scuola pubblica, articolato in 11 obiettivi prioritari:

1. Investire nella scuola pubblica

Servono maggiori risorse per la scuola pubblica, ma soprattutto distribuite secondo i bisogni in quei territori e in quegli istituti dove si concentrano maggiori fragilità. Serve rafforzare organici, continuità didattica, condizioni di lavoro e formazione degli insegnanti.

2. Ripensare la struttura della scuola secondaria di secondo grado

Posticipare la scelta del percorso caratterizzante, attraverso un biennio iniziale più unitario, orientativo ed esplorativo, potrebbe ridurre il peso delle disuguaglianze di partenza e di percorso, offrendo agli studenti e studentesse tempi più distesi per maturare interessi, competenze e consapevolezza del proprio progetto formativo.

3. Rivoluzionare la dimensione classe

Ridurre il numero di studenti per classe permetterebbe di personalizzare gli apprendimenti, intercettare precocemente le difficoltà e costruire una didattica realmente inclusiva.

4. Accompagnare nei passaggi scolastici

Ponendo particolare attenzione al biennio di scuola superiore serve non lasciare soli gli studenti quando emergono difficoltà, ma investire in sistemi di allerta precoce, figure di supporto, rimotivazione e veri percorsi di riorientamento che accompagnino eventualmente anche verso una nuova scelta scolastica.

5. Favorire la capacità di ragazze e ragazzi di compiere scelte libere e consapevoli

Trasformare l’orientamento da strumento di canalizzazione a strumento di apertura delle opportunità. Serve orientamento continuo fin dalla primaria, tutoring, collaborazione tra ordini di scuola, coinvolgimento delle famiglie e sostegni specifici per chi parte con meno risorse, contrastando pregiudizi e stereotipi sociali e di genere.

6. Educare alla giustizia di genere e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione

Serve un approccio sistemico alla giustizia di genere: formazione dei docenti, modelli contro-stereotipici, curricoli e libri di testo inclusivi, educazione alla dimensione affettiva e relazionale e contrasto anche alle discriminazioni legate a origine sociale, migratoria, religiosa ed etnico-razziale.

7. Partecipare alla costruzione di una scuola equa e di qualità

Riconoscere a studenti e studentesse voce, agency e capacità di incidere sulla vita della scuola. La partecipazione deve diventare parte integrante dell’esperienza educativa, valorizzando gli strumenti esistenti dalla rappresentanza d’istituto, alle assemblee, alle Consulte provinciali.

8. Andare oltre le mura della scuola

La disuguaglianza educativa non si combatte soltanto in aula. Occorre costruire un continuum tra scuola, famiglia e territorio, rafforzando comunità educanti e alleanze stabili tra scuole, enti locali, servizi, università e Terzo settore.

9. Garantire il diritto allo studio anche attraverso il sostegno materiale alle famiglie

La gratuità formale della scuola non basta. Servono misure pubbliche strutturali di sostegno alle famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità, più tempo scuola e un welfare capace di intervenire sulla povertà materiale che alimenta quella educativa.

10. Analizzare i dati quantitativi al servizio della programmazione educativa

Usare di più e meglio i dati che la scuola ha già a disposizione per individuare precocemente fragilità, dispersione e segregazione e intervenire prima che diventino traiettorie consolidate.

11. Guidare la trasformazione: il ruolo della dirigenza scolastica e della leadership educativa

Fare dell’equità un obiettivo strutturale dell’intera istituzione scolastica e non affidarla alla buona volontà dei singoli docenti e dirigenti.

Per Oxfam, la sfida è fare in modo che la scuola torni a rappresentare uno strumento di mobilità sociale, anziché riprodurre le disuguaglianze di partenza.

Come sottolinea Sibilla Filippi, responsabile del programma Educazione di Oxfam, «La scuola dovrebbe correggere le disuguaglianze di partenza, ma troppo spesso finisce per trasformarle in disuguaglianze da cui i ragazzi non riescono ad uscire».