Cittadini sospesi: saggio sulla integrazione dei cittadini italiani di Nino Sergi

“Non più stranieri, non ancora italiani. Cittadini sospesi. Le nuove generazioni con origini transnazionali”, Alabtros, 14,90 €, di Nino Sergi, presidente emerito di INTERSOS, tratta un tema delicato e nello stesso tempo duro, attraverso un incisivo, seppure breve, saggio, zeppo di dati e riferimenti, numeri e condizioni, tabelle e statistiche, a dimostrazione che il suo messaggio culturale ha rigore scientifico e documentale.

Tant’è che, leggendolo, sorge spontanea la domanda: che fare allora delle nuove generazioni con origini migratorie, sospese tra appartenenza vissuta e riconoscimento negato? Come si intende risolvere un problema, non solo umano ma anche sociale e civile?

Da qui la narrazione intorno al dibattito politico che si è sviluppato da decenni e che fra l’altro appare improvviso, dopo, per esempio, la proposta di FI dello Jus Scholae, per poi sparire altrettanto improvvisamente, senza averne trovato soluzione, e infine ricomparire in altra forma.

Ma non solo, intorno a questa grande problematica, si intrecciano poi razzismi e interessi economici, manodopera a basso prezzo e manovalanza delinquenziale, scaricando responsabilità e paure e colpe spesso a questa frangia di popolazione, mentre ci si è scordati (nel senso proprio di tolti dal cuore, come l’etimologia declama: ex-corde) della grande migrazione italiana nelle Americhe e nel Nord Europa.

Singolare, per chi ha a cuore tale situazione, lo studio sulla percezione degli stranieri in Italia, nel senso proprio dei luoghi comuni, per cui dovunque si scoprono tracce di costoro, mentre continua la narrazione intorno al concetto di straniero per cui, come il titolo del saggio riporta, anche i ragazzi nati in Italia, qui educati e istruiti dalla scuola, perfettamente integrati, continuano per certi versi ad essere indicati come non cittadini.

Racchiusi un una sorta di libo, anche se italiani, risultano stranieri in base magari al colore della pelle o alla religione professata o all’abbigliamento.

Cittadini sospesi, non tanto per la ormai raggiunta nazionalità, ma per l’ostracismo sociale e culturale cui sono spesso sottoposti e che li allontana dal tessuto sociale.

Su questo aspetto il saggio disquisisce con approfondimenti e statistiche, in cui si dimostra il disconoscimento formale di costoro e che appare sempre più anacronistico e assurdo, mentre si manifesta in tutta la sua pericolosa natura, la disconnessione tra la realtà sociale e quella normativa.

Normativa così inadeguata da compromettere il senso di appartenenza e la fiducia nelle istituzioni, per cui la cittadinanza non può essere ritenuta, come certa politica pretende, una concessione, ma atto di coerenza democratica e di garanzia alla pari dignità. Fra l’altro su oltre 914mila alunni, l’11,2% del totale, non ha cittadinanza italiana, mentre il 65% di loro è nato in Italia.

L’autore inoltre descrive ancora, con analisi coerente della società, la situazione demografica del nostro paese, caratterizzato da sempre meno nascite, in contrapposizione all’invecchiamento della popolazione e dunque dei costi sociali che ciò comporta. Secondo l’Istat, infatti tra 50 anni avremo 13 milioni di persone in meno. Da 59 milioni del 2023 si passerebbe a 54,8 milioni nel 2050 e a 46,1 milioni nel 2080.

Un saggio, insomma, che bene si pone come base per un dibattito importante di educazione civica in classe e nel quale i dati riportati non consentono né fughe in avanti né disquisizioni teoriche su una realtà sempre più problematica e sempre più presente in tutte le sue forme, nelle quali la scuola ha ruolo preponderante.

Un altro elemento che attraversa l’intera opera, infatti, è l’attenzione al sistema educativo, considerato come uno dei principali luoghi di integrazione.