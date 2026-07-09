Portale della Famiglia e della Genitorialità, da INPS nuovi aggiornamenti evolutivi per un welfare sempre più digitale

Arrivano nuovi aggiornamenti per il “Portale della Famiglia e della Genitorialità”, piattaforma digitale promossa da INPS e sviluppata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Il progetto, già presentato con il messaggio n. 991 del 20 marzo 2026, si consolida come uno dei principali strumenti innovativi nell’ambito del modello di “Welfare per eventi della vita”.

Il Portale nasce con l’obiettivo di accompagnare i nuclei familiari nei momenti cruciali della nascita e della crescita dei figli, in linea con gli indirizzi strategici del Piano Nazionale per la Famiglia 2025-2027 e con il percorso di digitalizzazione dell’Istituto.

Un approccio proattivo

La piattaforma punta a rendere più accessibili prestazioni e informazioni, adottando un approccio proattivo e orientato ai bisogni concreti dei cittadini. L’esperienza utente è stata progettata per offrire contenuti personalizzati, semplificando la consultazione e la richiesta dei servizi.

Nuovi benefici per il 2026

Tra le principali novità introdotte con l’aggiornamento evolutivo spicca l’integrazione di nuovi strumenti di sostegno economico. In particolare, entrano nel Portale il “Nuovo Bonus mamme” e il “Bonus nuovi nati” per l’annualità 2026, in continuità con le misure già avviate nel 2025.

Questi benefici vengono automaticamente inseriti nell’elenco delle domande presentate dall’utente, facilitando il monitoraggio delle richieste.

Card personalizzate per ogni componente familiare

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda la homepage del Portale, che ora presenta card personalizzate per ciascun membro del nucleo familiare.

Ogni scheda riporta informazioni mirate, come nome e cognome, e propone servizi specifici in base alla situazione del cittadino che accede, con particolare attenzione ai figli.

Servizi proattivi e suggerimenti su misura

Il sistema introduce inoltre funzionalità intelligenti in grado di suggerire automaticamente le prestazioni potenzialmente spettanti. I consigli vengono elaborati sulla base delle caratteristiche del nucleo familiare, offrendo un supporto concreto e mirato.

Simulatori aggiornati per le principali prestazioni

Importanti aggiornamenti riguardano anche i simulatori disponibili sul Portale. Gli utenti possono ora accedere direttamente alle versioni 2026 del simulatore dell’Assegno Unico e Universale e del Bonus asilo nido.

Questi strumenti consentono di stimare in modo semplice e immediato gli importi spettanti, migliorando la pianificazione economica delle famiglie.

Accesso al servizio

Il Portale è accessibile attraverso il sito istituzionale dell’INPS, utilizzando le principali identità digitali: SPID (almeno di livello 2), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE di livello 3) o credenziali eIDAS.