Soffro di DSA, e mi batto per i nostri diritti

Salve a tutti/e, mi presento, sono Alessandra una giovane ragazza di 18 anni, la quale sta per affrontare l’ultimo anno di Liceo. Vi scrivo per avere un confronto con voi, e perché vorrei illustrare il mio progetto. Da anni ho avuto conferma di quelli che sono i miei disturbi specifici dell’apprendimento, e la mia vita scolastica è sempre stata molto travagliata, a partire da insegnanti che non riconoscevano il mio problema, altri che credevano non esistesse, oppure coloro che non volevano darmi gli strumenti compensativi adatti.

Mi sono sentita spesso stupida, sbagliata, diversa dagli altri. Addirittura durante la scelta di quella che poi sarebbe stata la scuola secondaria di secondo grado, molti insegnanti mi avevano sconsigliato il liceo. Eppure, sono all’ultimo anno, e anche per me è strano dirlo. Però, per loro non ce l’avrei fatta, soltanto perché non ero la classica studentessa modello, ma una studentessa che si può considerare quasi di serie B, se non di serie C.

Vorrei riportare alla luce queste problematiche, perché meritano attenzione. É importante poter includere tutti gli studenti, ma prima tutte le persone, e farlo più volte, con articoli o video in cui spiegano la loro esperienza. Quasi nessuno si chiede che tipo di difficoltà aleggia intorno all’acronimo DSA, o perché abbiamo delle facilitazioni durante le verifiche (che sono spesso scambiate dai compagni di classe come un modo per copiare).

Nessuno si chiede che impatto ha il tutto nella nostra vita, e dell’impatto c’è, anche a partire dall’università stessa, perché lì quasi nessuno ti aiuta, anzi, sei ancora più in balia di te stesso. Ho un progetto, quello di poter supportare coloro che hanno riscontrato ciò all’interno del proprio percorso formativo, dando speranza, conforto ed informazione.

Nel mio piccolo ho già scritto articoli per alcune testate online, ma vi chiedo aiuto, vi chiedo di prendere in considerazione ciò, è davvero frustrante osservare come quasi nessuno interessi questo argomento, ritenuto superfluo e di poco conto.

Il mio progetto, consiste in questo, battermi affinché i nostri diritti possano essere compresi, e supportati. Mi auguro che almeno voi possiate rispondere, e che possa partecipare in modo concreto al cambiamento scolastico, che deve partire attraverso l’inclusione e l’aiuto tra noi, aiuto che spesso non esiste. Siamo una delle tante minoranze, e meritiamo ascolto.

Vi ringrazio per l’attenzione e il tempo dedicato!

A presto, Alessandra