Soggiorni vacanze INPS, fino al 1° dicembre si potrà confermare o modificare il pacchetto sospeso causa Covid

Sul sito dell’Inps è online l’avviso Soggiorni vacanza Estate INPSieme Estero e vacanze tematiche in Italia per gli studenti delle scuole superiori Anno 2020-2021.

In particolare, fino alle ore 12.00 del giorno 1° dicembre 2021 le funzioni verranno riaperte, per consentire agli utenti con pratica riportata in ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE per annullamento pacchetto causa emergenza sanitaria di confermare o modificare il pacchetto attualmente caricato a sistema.

In caso di beneficiari che abbiano terminato le scuole superiori nell’anno scolastico 2020/2021, sarà possibile fruire di viaggi individuali con il mantenimento delle medesime finalità culturali e di studio previste per i pacchetti di gruppo accreditati presenti nei cataloghi 2020 e 2021.

In alternativa, potrà essere scelto un viaggio di gruppo da fruire nel periodo estivo 2022 riservato a tali fasce di età tra quelli che verranno proposti nel nuovo catalogo.

Condizione per la partenza è aver completato il ciclo di scuole superiori, l’essere maggiorenne, avere il green pass con vaccinazione completa, polizza copertura assicurativa malattia e polizza assicurativa annullamento viaggio.

