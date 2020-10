“Sospendere il concorso straordinario e stabilizzare i precari”: l’appello dei deputati siciliani

Il concorso straordinario dei precari, al via ieri 22 ottobre, continua a far discutere. L’ennesimo appello di sospendere le prove arriva dalla Sicilia, con una mozione presentata all’Ars dai deputati regionali Marianna Caronia del Gruppo Misto, Antonio Catalfamo della Lega e Carmelo Pullara dei Popolari e Autonomisti.

La richiesta dei tre è quella di sospendere il concorso straordinario e stabilizzare i docenti precari, ricordando come nel 2019, il MIUR è stato autorizzato a bandire, oltre al concorso ordinario per titoli ed esami, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado che avrebbe portato all’immissione in ruolo ed abilitazione all’insegnamento su posto comune e di sostegno.

Rischio contagio

L’allarme lanciato dai tre deputati è relativo al rischio che deriva dagli spostamenti dei precari tra regioni nel pieno dell’emergenza sanitaria da Covid. Un’esposizione pericolosa al contagio dunque, che sta coinvolgendo e coinvolgerà non solo i migliaia di docenti che partecipano al concorso, ma anche tutto il personale legato ai plessi scolastici che ospitano le prove.

In più, secondo Caronia, Catalfamo e Pullara, esistono tanti candidati precari che già operano nel sistema scolastico quali docenti e supplenti e che potrebbero essere sottoposti a regime di quarantena, perdendo così la possibilità di partecipare al concorso.

Stop al concorso

La conseguenza di tutti questi aspetti è la richiesta “al Presidente Musumeci e all’assessore Lagalla perché si attivino presso i rispettivi canali istituzionali per richiedere al Ministro dell’Istruzione e al Governo nazionale tutto il rinvio delle prove concorsuali straordinarie”.

Contestualmente i tre deputati chiedono al Governo regionale di promuovere presso il Governo nazionale la stabilizzazione dei precari e degli specializzati al sostegno, assicurando la copertura dei posti vacanti.

