SoSScuole: numerose funzioni in un’unica app

Strumento per organizzare le procedure di Primo Soccorso nelle scuole, SoSScuole è l’unica app presente sul mercato che permette di gestire in modo semplice ed efficace la squadra di emergenza all’interno della scuola.

Non solo: molteplici sono le funzionalità che sono state integrate all’interno dell’app, per poter garantire un servizio ottimale non solo nei confronti degli alunni, dei docenti e del personale ATA, ma anche dei genitori e dei dirigenti scolastici.

A questo proposito, parliamo della funzionalità legata alla privacy: la privacy del dipendente e dell’infortunato è garantita; non viene utilizzato nessun sistema di tracciamento sulla posizione e non è richiesto alcun dato sensibile. È presente, inoltre, in una sezione apposita dell’app, una tabella contenente le ultime emergenze con tutte le informazioni dettagliate. Ogni step viene salvato in un server cloud e la copia digitale può essere richiesta dall’Istituto scolastico, tramite istanza scritta via e-mail.

La funzione dedicata Covid-19 permette all’addetto al Primo Soccorso, che riscontra sintomi Covid nella persona che sta soccorrendo, di cliccare sul pulsante dedicato e di inviare al Dirigente, o ai referenti Covid-19, se previsti dall’Istituto, una e-mail con il report dettagliato della segnalazione.

Ulteriore funzionalità riguarda la chiamata al 112, che viene impostata, ma non inoltrata senza il consenso dell’addetto che sta richiedendo l’SOS.

È possibile, inoltre, definire il luogo all’interno dell’edificio scolastico, come aule, sala docenti o atrio, ma anche all’esterno, come per esempio il giardino o la palestra, spesso esterna all’edificio principale, in cui si richiede l’SOS. All’interno dell’app è disponibile una sezione dove creare una propria lista di luoghi preferiti, riducendo così i tempi di azione in modo notevole. Qualsiasi locale è raggiungibile dalla squadra di emergenza, creando liberamente ambienti tramite console: un ottimo aiuto in favore alla continua evoluzione normativa imposta dall’emergenza sanitaria in atto.

Pubbliredazionale