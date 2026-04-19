Sostegno a scuola, Trapanese: “Noi genitori abbiamo dei diritti, non dobbiamo chiederli come un favore, ma pretenderli”

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Genitori-scuola-disabilità: non sempre tutto fila liscio. È ciò che pensa Luca Trapanese, attivista per i diritti delle persone con disabilità e politico, che in una puntata di Scuola Talk, il programma di approfondimento de La Tecnica della Scuola, ha affermato: “Dico sempre ai genitori di studiare i propri diritti. Ho visto famiglie entrare a scuola in punta di piedi, quasi con la paura di chiedere o sentendosi ‘sbagliate’. Noi abbiamo dei diritti e non dobbiamo chiederli come un favore, ma pretenderli, perché è ciò che spetta per il bene dei nostri figli. Se conosciamo la legge, possiamo pretendere ciò che ci spetta di diritto”.

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