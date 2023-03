Sparatoria Nashville, strage in una scuola, tra le vittime ancora bambini. Ad aprire il fuoco sarebbe stata un’ex studentessa

Sparatoria Nashville, strage in una scuola, tra le vittime ancora bambini. Ad...

Arrivano anche notizie di tragedie da oltroceano. Un’ex studentessa di 28 anni della Covenant School di Nashville, in Tennessee, è entrata a scuola con due fucili e una pistola sparando a raffica. Tra le sei vittime ci sono anche tre alunni delle elementari.

A intervenire è stata la polizia che ha evitato il peggio. La donna è stata fermata in tempo mentre era nell’atrio e ancora non era entrata nelle classi. Gli agenti l’hanno affrontata e uccisa sul posto. Al momento la polizia sta passando al vaglio tutti i filmati delle telecamere interne per cercare di capire da dove possa essere entrata visto che tutte le porte della scuola erano chiuse. La killer ha lasciato un manifesto e ha compiuto un atto mirato, ha affermato la polizia.

A commentare quanto sta succedendo negli Stati Unite è stata anche la First Lady Jill Biden: “Un’altra sparatoria in una scuola. Sono senza parole: i nostri bambini meritano molto meglio”. Mentre la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre ha aggiunto: “Le scuole dovrebbero essere luoghi sicuri dove imparare e insegnare. Quando è troppo è troppo, il Congresso deve agire contro la violenza delle armi da fuoco. Quanti bimbi devono ancora morire prima di agire?”.

“Quando accaduto è un incubo. Dobbiamo fare di più contro la violenza di armi da fuoco – ha detto Biden -, dobbiamo agire per proteggere le scuole affinché non diventino prigioni”.