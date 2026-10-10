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Attualità
10.10.2026

Sparatorie a scuola, il Colorado punta sui cani da terapia: “Aiutano i ragazzi e il personale a superare il trauma”

Redazione
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Superare il trauma per le violenze in ambito scolastico grazie agli amici a quattro zampe. La notizia arriva dal Colorado, dove alla Evergreen High School, scrive La Presse, “due cani da terapia accolgono ogni mattina gli studenti e percorrono i corridoi, entrando anche nelle aule per offrire momenti di serenità a una comunità ancora segnata da una sparatoria“. Episodi di aggressioni a scuola, nei confronti dei docenti e del personale scolastico, si stanno verificando in queste settimane anche in Italia e in Europa, generando allarme nelle comunità.

“Code scodinzolanti, sguardi rassicuranti e tante coccole”, scrive l’agenzia a proposito dell’iniziativa negli Stati Uniti. “Norene e Polenta, due labrador, sono stati inseriti nella scuola per aiutare ragazzi e personale ad affrontare lo stress e ritrovare la concentrazione dopo l’attacco del settembre 2025, quando uno studente di 16 anni aveva ferito due compagni prima di togliersi la vita. I due animali fanno parte di un programma dell’organizzazione no profit Canine Companions, che fornisce gratuitamente cani addestrati per il supporto post-traumatico“.

“Si tratta dei primi cani assegnati a una scuola in seguito a una sparatoria avvenuta all’interno del campus”, scrive ancora La Presse. “Gli animali sono preparati fin da cuccioli per rispondere ai comandi, riconoscere situazioni di difficoltà e offrire una presenza rassicurante anche negli ambienti che possono riattivare il trauma. Ciascun cane può restare nella struttura per otto-dieci anni, fino al pensionamento”, conclude l’agenzia, “e la scuola punta a garantire la continuità del programma anche in futuro”.

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