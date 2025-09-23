Specializzazione in Medicina, differita la data per la scelta da parte dei candidati delle tipologie e sedi di scuola – DECRETO

Più tempo ai candidati per scegliere il corso di specializzazione in Medicina (SSM) 2024/2025.
Il MUR ha infatti disposto la proroga di una settimana per l’apertura delle scelte per gli specializzandi.
Questo è il nuovo calendario della fase ordinaria:
- Scelte dei candidati: da martedì 23 settembre a lunedì 29 settembre 2025.
- Pubblicazione assegnazioni: martedì 30 settembre 2025.
- Immatricolazioni: da martedì 30 settembre a lunedì 6 ottobre 2025, ore 12:00 (ora italiana).
Le università comunicheranno a CINECA le iscrizioni tra il 30 settembre e il 7 ottobre. Successivamente, il 9 ottobre 2025, CINECA pubblicherà sul portale Universitaly gli esiti delle immatricolazioni.
Il rinvio comporta anche lo slittamento delle eventuali sessioni straordinarie: la Sessione straordinaria di recupero dei posti prende avvio dal secondo giorno lavorativo successivo (esclusi il sabato ed i giorni festivi) a quello in cui gli Atenei comunicano al CINECA gli esiti definitivi delle immatricolazioni e quindi, da giovedì 9 ottobre 2025.
La data di inizio delle attività didattiche per l’a.a. 2024/2025 rimane invariata al 1° novembre 2025,