Specializzazione in Medicina, differita la data per la scelta da parte dei candidati delle tipologie e sedi di scuola – DECRETO

Lara La Gatta
Più tempo ai candidati per scegliere il corso di specializzazione in Medicina (SSM) 2024/2025.

Il MUR ha infatti disposto la proroga di una settimana per l’apertura delle scelte per gli specializzandi.

Questo è il nuovo calendario della fase ordinaria:

  • Scelte dei candidati: da martedì 23 settembre a lunedì 29 settembre 2025.
  • Pubblicazione assegnazioni: martedì 30 settembre 2025.
  • Immatricolazioni: da martedì 30 settembre a lunedì 6 ottobre 2025, ore 12:00 (ora italiana).

Le università comunicheranno a CINECA le iscrizioni tra il 30 settembre e il 7 ottobre. Successivamente, il 9 ottobre 2025, CINECA pubblicherà sul portale Universitaly gli esiti delle immatricolazioni.

Il rinvio comporta anche lo slittamento delle eventuali sessioni straordinarie: la Sessione straordinaria di recupero dei posti prende avvio dal secondo giorno lavorativo successivo (esclusi il sabato ed i giorni festivi) a quello in cui gli Atenei comunicano al CINECA gli esiti definitivi delle immatricolazioni e quindi, da giovedì 9 ottobre 2025.

La data di inizio delle attività didattiche per l’a.a. 2024/2025 rimane invariata al 1° novembre 2025,

IL DECRETO

Decreto-Direttoriale-n.-1210-del-15-09-2025Download

