Stage al teatro greco di Siracusa degli allievi di Scenografia dell’Abact con l’Inda

“Noi e il mito: pensare, progettare il mondo greco”: questo il tema dell’incontro tra l’Accademia delle Belle Arti di Catania e l’Istituto Nazionale del Dramma Antico che da maggio a luglio metterà in scena al teatro greco di Siracusa quattro spettacoli che saranno l’occasione per un incontro col regista Daniele Salvo che quest’anno dal 9 al 23 giugno dirigerà “La Pace”di Aristofane.

Dunque uno sguardo particolare alle tragedie classiche di Siracusa per conoscere la grande macchina della produzione degli spettacoli nei teatri antichi.

All’incontro, introdotto dalla presidente Lina Scalisi e dal direttore Gianni Latino, interverranno anche Francesco Italia, sindaco di Siracusa e in questo caso nel ruolo di presidente della Fondazione INDA; e Michele Romano, consigliere INDA e docente dell’Accademia.

Modera Loredana Faraci, docente di Storia dello Spettacolo nel corso di Scenografia, ideatrice del progetto con la collega Federica Cassia, docente di Scenografia.

Un appuntamento, questo, propedeutico ai laboratori che, nell’ambito di una convenzione fra l’Accademia di Catania e l’INDA, da anni prevede stage di formazione per gli allievi dei corsi di Scenografia di Abact nelle settimane che precedono il tradizionale debutto del mese di maggio. Dopo le lezioni teoriche in aula, un momento di altissima formazione al fianco di grandi professionisti per una conoscenza diretta dei mestieri e dei ruoli di tecnici e maestranze che lavorano dietro le quinte garantendo la messa in scena dei vari spettacoli.