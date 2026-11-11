Stati Generali della Scuola Digitale a Varese, decima edizione dal 12 al 14 novembre: la Tecnica della Scuola presente, il programma

La scuola si trova oggi di fronte a una delle sfide più affascinanti e complesse della sua storia recente: come guidare le giovani generazioni nell’era dell’Intelligenza Artificiale mantenendo saldo al centro il valore insostituibile dell’essere umano. Con lo striscione ideale “Uno studente che cresce è un futuro che diventa grande”, si aprono le porte della decima edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale, l’evento di riferimento nel panorama educativo italiano pensato per ispirare, orientare e favorire un dialogo aperto tra esperti, docenti, dirigenti scolastici e famiglie.
L’appuntamento rappresenta molto di più di una semplice vetrina sulle tecnologie emergenti: è un vero e proprio cantiere di idee e di riflessione pedagogica, progettato per offrire spunti concreti e visioni sostenibili a tutta la comunità educante.
Dal 12 al 14 novembre 2026, la suggestiva cornice di Villa Ponti a Varese ospiterà la decima edizione della manifestazione, dal titolo evocativo: Educare l’Umano. Abitare il Digitale. La scuola come spazio di senso nell’era dell’Intelligenza Artificiale.
Attorno a questo tema ruota un interrogativo profondo e provocatorio che interpella direttamente il mondo della scuola: “Che tipo di esseri umani vogliamo formare in un mondo tecnologicamente potente, ma umanamente fragile?”.
La visione promossa dagli Stati Generali chiarisce che educare è un gesto di cura intentional, mentre abitare il digitale è una condizione esistenziale. Il digitale non viene interpretato come un mero strumento o come l’oggetto dell’educazione, bensì come il contesto immersivo in cui le relazioni, i linguaggi e le identità dei ragazzi prendono forma. La sfida non consiste nell’inseguire passivamente ogni novità tecnologica, ma nell’insegnare ad abitare la rete con senso critico, consapevolezza e responsabilità.
In questo quadro, la scuola rivendica il suo ruolo insostituibile di luogo di incontro e confronto. È nelle aule che si impara a porre domande nuove che nessun algoritmo saprebbe formulare, a cooperare con chi non si è scelto, a considerare l’errore come un passaggio fondamentale dell’apprendimento e a coltivare la cura delle relazioni umano-umanizzanti.
Il programma degli Stati Generali della Scuola Digitale 2026 si preannuncia ricco e articolato, raccogliendo 103 attività distribuite nell’arco delle tre giornate. L’offerta è suddivisa in tre macro-aree fruibili dai partecipanti:
Il palinsesto si sviluppa secondo un filo conduttore dinamico che accompagna i partecipanti attraverso tre grandi nuclei tematici:
La decima edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale si conferma una risorsa preziosa per tutti gli operatori della scuola che desiderano trasformare la complessità dell’innovazione in un’opportunità di crescita pedagogica e umana.
La partecipazione all’evento è completamente gratuita, previa iscrizione obbligatoria, e l’attività è riconosciuta ai fini dell’aggiornamento e della formazione continua dei docenti. Gli Stati Generali offrono così alla comunità educante l’occasione unica di fare rete, condividere buone pratiche e ritornare in classe con idee fresche e strumenti operativi per accompagnare i giovani verso il futuro.
Ecco il link al quale iscriversi: https://www.statigeneraliscuoladigitale.it/iscrizioni-2026/
Venerdì 13 novembre, dalle ore 14:45 alle ore 16:45, la direttrice editoriale della Tecnica della Scuola Daniela Girgenti interverrà all’interno del laboratorio Glocal – La scuola in prima pagina, presso Villa Andrea, in Sala Ettore Ponti.
Al centro dell’incontro il modo in cui il mondo della scuola conquista le prime pagine dei giornali e le strategie per raccontare come sta cambiando questo mondo, come risponde alle sfide poste da una società in evoluzione e come costruisce esempi positivi di cambiamento, che dovrebbe essere parte integrante del racconto giornalistico.
Ad intervenire al panel anche Guido Bandera, vicedirettore de Il Giorno, e Alessandra Toni, giornalista di Varesenews.