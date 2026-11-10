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10.11.2026

Intelligenza artificiale nelle PA. Pubblicate le Linee guida AgID, riguardano anche le scuole

Aluisi Tosolini
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Indice
Principi per l’adozione dell’IA nella Pubblica Amministrazione
Valutare il rischio e stabilire chi risponde delle decisioni
Il ciclo Plan–Do–Check–Act.
Alfabetizzazione per tutto il personale, codice etico facoltativo
Che cosa devono fare le scuole?

L’AgID ha pubblicato ieri, 10 novembre, con la determinazione n. 169 del 9 novembre 2026, le Linee Guida per l’adozione di IA nella Pubblica Amministrazione. Il documento costituisce un quadro operativo per introdurre l’IA nei servizi pubblici in modo sicuro, trasparente e conforme all’AI Act.

In primo luogo, chiariamo che anche le scuole statali rientrano nel perimetro delle Linee Guida Il documento, previsto dal Piano triennale per l’informatica nella PA 2024–2026, si rivolge infatti ai soggetti indicati dall’articolo 2, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale. Tra questi rientrano le scuole statali, comprese tra le amministrazioni pubbliche dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.

Principi per l’adozione dell’IA nella Pubblica Amministrazione

Le linee guida scrivono (capitolo 3.4. pp 34 e ss) che “Le PA adottano i sistemi di IA perseguendo, in via prioritaria ma non esclusiva, le seguenti finalità:

automatizzare attività semplici e ripetitive di ricerca e analisi delle informazioni, liberando

tempo di lavoro per attività a maggior valore;

• aumentare le capacità predittive, migliorando il processo decisionale basato sui dati;

• supportare la personalizzazione dei servizi incentrata sull’utente, aumentando l’efficacia,

l’efficienza e la tempestività dei servizi pubblici anche attraverso meccanismi di

proattività;

• promuovere l’innovazione dei servizi pubblici e dei processi amministrativi”.

L’adozione dei sistemi di IA da parte delle PA avviene adottando 20 principi così elencati

PrincipioTitolo
P.1Conformità normativa
P.2Rispetto dei valori fondamentali dell’UE
P.3Gestione del rischio
P.4Protezione dei dati personali
P.5Responsabilità
P.6Accessibilità, inclusività, non discriminazione
P.7Trasparenza, spiegabilità e documentazione
P.8Trasparenza e informazione
P.9Qualità dei dati
P.10Accuratezza
P.11Robustezza
P.12Sicurezza cibernetica
P.13Sorveglianza umana
P.14Registrazioni (logging)
P.15Adozione di standard tecnici
P.16Efficienza e qualità dei servizi
P.17Innovazione e miglioramento continuo
P.18Sostenibilità ambientale
P.19Formazione e sviluppo delle competenze
P.20Rafforzamento dell’organizzazione e delle infrastrutture

Valutare il rischio e stabilire chi risponde delle decisioni

Gli adempimenti cambiano in base alla funzione del sistema e alla sua classificazione secondo l’AI Act, con requisiti specifici per i sistemi ad alto rischio. Una segreteria che usa l’IA per preparare la bozza di una circolare affronta questioni diverse da un istituto che la impiega per valutare gli apprendimenti degli studenti. In entrambi i casi, le Linee guida fissano un principio: la responsabilità ultima delle decisioni resta in capo all’amministrazione, qualunque sia il livello di automazione. Il Principio P 5 infatti così recita: “Responsabilità. Le PA adottano l’IA come strumento di supporto all’attività umana, consapevoli che la responsabilità ultima delle decisioni adottate, qualunque sia il livello di automazione previsto, dai sistemi di IA rimane in capo alla PA. Le PA identificano chiaramente le responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel ciclo di vita dei sistemi di IA” (P.5pag. 35).

Il ciclo Plan–Do–Check–Act.

Il documento chiede poi alle amministrazioni di definire obiettivi misurabili e un piano operativo che specifichi attività, risorse, tempi, responsabilità e criteri di valutazione. Il modello segue il ciclo Plan–Do–Check–Act. Dopo aver pianificato e introdotto il sistema, l’ente ne verifica il funzionamento e interviene sui problemi emersi. Se una scuola adotta un assistente digitale per rispondere alle famiglie, ad esempio, il piano può stabilire chi aggiorna le informazioni su iscrizioni e scadenze, chi verifica le risposte e come vengono corrette quelle errate. In questo lavoro contano anche la qualità e l’attualità dei dati e la loro protezione

Alfabetizzazione per tutto il personale, codice etico facoltativo

Su due punti il testo definitivo usa verbi diversi. Le amministrazioni devono garantire che tutto il personale acquisisca un adeguato livello di alfabetizzazione sull’IA. Il documento distingue questa preparazione di base dalle competenze specialistiche di chi gestisce o controlla i sistemi. Il riferimento rimane l’art. 4 dell’AI Act cui a Tecnica della scuola abbiamo dedicato molta attenzione e di cui abbiamo parlato spesso chiarendo come il Digital Omnibus incida sugli obblighi definiti dall’AI Act.

Quando si tratta di Codice etico le Linee Guida scrivono invece che le amministrazioni possono invece adottare un codice etico e di condotta per l’IA. Se lo adottano, AgID raccomanda di integrarlo nei processi decisionali e operativi dell’ente. La distinzione è esplicita nelle note di lettura, che separano requisiti obbligatori, raccomandazioni e opzioni. (a pag. 51 leggiamo infatti: “Fermi restando gli obblighi di conformità all’AI Act, le PA POSSONO adottare un codice etico e di condotta per l’IA. Tale codice DOVREBBE divenire uno strumento di governance vincolante, allineato con il quadro normativo vigente, integrato nei processi decisionali e operativi della PA, finalizzato a un uso responsabile, equo e trasparente dell’IA

Il capitolo 6 delle LLGG è tuttavia tutto dedicato alla governance etica dell’IA

Che cosa devono fare le scuole?

Per gli istituti statali, le nuove indicazioni si affiancano alle Linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’introduzione dell’IA nelle istituzioni scolastiche. Il testo ministeriale affronta soprattutto le finalità educative e la tutela degli studenti. Quello dell’AgID mette a fuoco le responsabilità della scuola come amministrazione pubblica, comprese le scelte che riguardano il lavoro degli uffici e i servizi alle famiglie. È su questo terreno che il provvedimento del 9 novembre amplia la discussione sull’IA a scuola, portandola dalle aule anche nelle segreterie.

Ogni scuola (e quindi ogni dirigenza) è chiamata a confrontarsi con le Linee Guida Agid per comprendere se quanto fatto sino a qui è corretto e sufficiente oppure se è necessario implementare nuove azioni.

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