Statistica e censimenti alla portata di tutti: il progetto dell’ISTAT per le scuole

L’Istat, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico, propone alle scuole per il secondo anno il progetto “Censimento permanente tra i banchi di scuola”, che nella prima edizione ha raggiunto 210 istituti, 5000 studenti e 260 docenti. L’obiettivo principale è quello di informare i più giovani delle principali novità delle operazioni censuarie e mostrare il ruolo importante che esse svolgono per conoscere e capire il nostro Paese. L’iniziativa è interdisciplinare e mira a insegnare a bambini e a ragazzi come il territorio in cui essi vivono possa essere letto e compreso grazie alle informazioni e ai dati prodotti dalla statistica ufficiale.

Il progetto



A cosa servono i Censimenti? Come sono cambiati? Quali informazioni ci forniscono? A queste domande intende rispondere la ricca serie di iniziative messe a disposizione delle scuole primarie e secondarie che si iscriveranno, per consentire agli alunni di scoprire e comprendere, attraverso il sostegno degli insegnanti, le evoluzioni sociali, culturali e ambientali dell’Italia, grazie ai dati forniti dalla statistica ufficiale. Ad essere coinvolti saranno gli studenti delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, ai quali saranno forniti appositi strumenti formativi, creati e differenziati in base al loro livello scolastico, che permetteranno anche ai più piccoli di imparare senza annoiarsi e senza fatica.

Potranno inoltre creare un prodotto di comunicazione, da realizzare insieme agli insegnanti, e mettere così alla prova le proprie capacità analitiche e la propria creatività.



Il progetto si articola in due fasi. La prima, le Censigare, è una competizione statistica che coinvolge tutte le classi iscritte: un allievo per classe sarà individuato come Ambassador, attraverso una prova di verifica interna, al termine del percorso informativo e formativo (anche a distanza). Questa verifica è composta da 30 domande da somministrare agli alunni, a partire dal materiale appositamente predisposto e messo a disposizione nell’Area riservata del sito del progetto. L’Ambassador rappresenterà quindi la classe nel corso della competizione nazionale che si svolgerà nell’ultima settimana di marzo 2021. Al termine della gara e dopo la valutazione del quiz svolto da ciascun Ambassador, sarà creata una graduatoria tra le varie classi, e in base al punteggio ottenuto la classe che si posiziona al primo posto riceverà un bonus, che potrà poi sfruttare nel corso della valutazione del progetto creativo.



La seconda parte riguarda infatti la realizzazione di un progetto creativo sul tema “Censimento e territorio”. Gli studenti saranno invitati a realizzare un prodotto di comunicazione che racconti il proprio territorio a partire dall’informazione statistica. Al termine del lavoro (che la classe potrà svolgere in presenza o a distanza) il progetto sarà caricato nell’Area riservata del sito dedicato, entro il prossimo 30 aprile 2021.

Partecipare anche in Dad



Il progetto dell’ISTAT, tenendo conto della situazione legata all’emergenza sanitaria, è stato arricchito nella edizione 2020-21 di contenuti e materiali, che consentiranno la partecipazione degli studenti anche durante la didattica a distanza o mista. Per aderire all’iniziativa, ciascuna classe dovrà essere iscritta dal docente referente entro il 31 dicembre 2020, compiere il percorso formativo e le attività previste in preparazione delle Censigare che si svolgeranno alla fine di marzo 2021; realizzare un Progetto creativo entro il 30 aprile 2021 come esito del lavoro di gruppo della classe.

La partecipazione è gratuita e tutte le informazioni si potranno trovare nel sito Progetto – Il Censimento permanente sui banchi di scuola (censimentigiornodopogiorno.it).