Stipendi docenti, Schlein: “Pagarli di più con 500 milioni” Valditara: “Demagogia, risorse scuola aumentate di 4,6 miliardi”

Si è svolto oggi, mercoledì 10 settembre, alle 15, il question time alla Camera dei Deputati. Presente il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Il capo del dicastero di Viale Trastevere ha discusso in merito all’organico dei docenti di sostegno: “Per la prima volta è stato possibile confermare, per la prima volta nella storia, circa 45mila docenti di sostegno entro il 31 agosto. Questo è il frutto di una misura da me fortemente voluta, quella della conferma da parte delle famiglie. Per assicurare docenti maggiormente qualificati il Governo è intervenuto nelle cause che hanno impedito la mancanza di docenti di sostegno: abbiamo aggiunto l’offerta formativa di Indire rivolta ai docenti precari. L’anticipo delle procedure di nomine e queste misure sono la prova del nostro impegno”.

Valditara vs Schlein

Poi, rispondendo ad un’altra interrogazione, ha replicato alle parole della segretaria del Pd Elly Schlein di qualche settimana fa: “Ho istituito un tavolo di lavoro. In questi anni abbiamo incrementato progressivamente con risorse del Mim lo stanziamento del fondo per l’acquisto dei libri di testo per le famiglie meno abbienti. L’approccio del Governo è serio, in discontinuità con chi pretenderebbe, impegnando 500 milioni di euro, di equiparare gli stipendi dei docenti italiani a quelli europei e rendere gratuiti i libri gratis per milioni di studenti e dotare tutte le scuole di mense. Questi annunci denotano poca attinenza alla realtà e molta demagogia. Rispondiamo con le cifre: per il 2025 abbiamo erogato 516 milioni per le mense scolastiche; con la scorsa legge di bilancio abbiamo incrementato le risorse per il comparto scuola di oltre 4,6 miliardi per il 2025; sono allo studio misure, come quella del credito di imposta per l’acquisto dei libri. Le famiglie ci stanno a cuore nel loro sforzo di accompagnamento dei figli al percorso scolastico”.

Ecco cosa aveva detto Schlein: “Bisogna pagare di più gli insegnanti, tra i meno pagati d’Europa, e rendere gratuiti libri di testo, mense e trasporto pubblico locale. Con 500 milioni, in una manovra da 20 miliardi, si può fare”.

