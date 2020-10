“Sto male, datemi un bicchiere d’acqua”: muore docente in aula davanti agli studenti

“Sto male, datemi un bicchiere d’acqua”: muore docente in aula davanti agli...

Tragedia in una scuola di Vittoria, comune in provincia di Ragusa: un docente ha accusato un malore in aula durante la lezione e poco dopo si è accasciato al suolo ed è morto.

“Non sto bene, datemi un bicchiere d’acqua“, avrebbe detto l’insegnante poco prima dell’accaduto.

La tragedia si è consumata al Liceo Giuseppe Mazzini di Vittoria, quando il docente cinquantenne durante la sua ora di lezione, si è improvvisamente sentito male ed è morto sotto lo sguardo dei suoi studenti.

Si è rivelato del tutto inutile l’intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il docente, ma non c’è stato nulla da fare.

Chiaramente sotto shock gli alunni che hanno assistito alla morte del loro insegnante.