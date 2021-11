Stop al concorso Stem: chiediamo una fase di stabilizzazione

Siamo docenti appartenenti alle diverse classi STEM (A020, A026, A027, A028, A041) con pluriennale esperienza d’insegnamento. Sono anni che andiamo avanti con contratti di lavoro a tempo determinato, avendo gli stessi oneri dei nostri colleghi di ruolo.

Siamo quei docenti che rivestono ruoli importanti: coordinatori di classe e commissari d’esame che negli anni hanno licenziato milioni di studenti. Dal 2013 non abbiamo avuto nessuna possibilità di abilitarci, non per nostra mancanza di volontà, ma per la mancanza di percorsi abilitanti su materia.

Adesso ci ritroviamo a dover sostenere un nuovo concorso, senza la benché minima logicità. Il Concorso STEM si è già svolto con risultati pessimi visto che i risultati ancora non sono stati pubblicati in tutte le Regioni.

Noi chiediamo una fase di stabilizzazione per tutti i docenti Stem della seconda fascia GPS, come per altro ben specificato dalla Direttiva Europea N. 70 del 1999, recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs 368/2001, che è contro la discriminazione dei lavoratori e la reiterazione dei contratti a termine. L’Europa ci ha più volte sanzionati proprio per non aver rispettato questa direttiva.

Chiediamo il blocco del concorso Stem: gli insegnanti sulle materie scientifiche ci sono, hanno esperienza e sono formati. Non c’è alcun bisogno di una nuova procedura concorsuale rapida che di fatto agevola neolaureati senza esperienza penalizzando enormemente i docenti precari che hanno per due anni sostenuto la scuola in piena pandemia senza risparmiarsi.

I docenti di Matematica così come di altre Discipline STEM della secondaria ci sono e sono da Stabilizzare dalla Seconda Fascia GPS con più di 3 anni di servizio. Inoltre qualora mancassero i numeri sufficienti a coprire le cattedre della secondaria di primo grado ricordiamo la nostra richiesta di scorporare dalla CDC A028 la Matematica dalle Scienze e dare la possibilità a decine di migliaia di precari ingegneri di insegnare la materia alle medie.

Coordinamento Precari STEM Seconda Fascia GPS