Sulle misure inserite nel Dl Scuola – in discussione in queste ore in Parlamento, per cui si ipotizza la chiusura nella giornata di giovedì – arriva anche la presa di posizione di Confindustria. “C’è una contraddizione profonda, prima ancora che economica, nell’emendamento sui libri di testo scolastici e universitari”, scrive in una nota Francesco Somma, Vicepresidente di Confindustria per la Cultura d’Impresa e la Certezza del Diritto. “Da una parte cerchiamo, giustamente, di proteggere i minori dall’uso eccessivo dei social e dall’esposizione continua agli schermi. Dall’altra introduciamo una misura che rischia di creare la prima generazione che guarderà ai libri come un reperto del passato, e non quello che sono, uno strumento di formazione delle intelligenze insostituibile”.

“Il rischio sociale è enorme: crescere generazioni abituate a scorrere contenuti, ma sempre meno allenate a leggere, soffermarsi e riflettere”, si legge ancora. “Il libro non è un oggetto del passato: è uno strumento di libertà, attenzione e pensiero critico. Per molti ragazzi, soprattutto nelle famiglie più fragili, il testo scolastico è una delle principali occasioni di incontro quotidiano con la lettura. C’è poi la politica industriale. L’editoria è un settore che vale 3 miliardi e da lavoro a 70mila persone. L’editoria scolastica è parte saliente di essa con una filiera di imprese, professionalità e investimenti che produce conoscenza e sostiene la qualità dell’istruzione. Secondo l’Associazione Italiana Editori, il mercato dei libri scolastici di adozione valeva 773 milioni di euro nel 2025, già in calo del 2,2% rispetto al 2024“.

“Soprattutto, l’industria editoriale ha già investito nell’integrazione tra carta e digitale”, prosegue Somma, “nell’anno scolastico 2025/2026 il 95,7% dei libri adottati era in modalità mista, con testo cartaceo, e-book e contenuti digitali. Non siamo di fronte a un settore che rifiuta il cambiamento. Siamo di fronte a imprese che lo stanno finanziando e realizzando. L’emendamento rischia di compromettere proprio gli investimenti che dovremmo incentivare. Per capire l’ordine di grandezza, basta un esercizio puramente ipotetico: se il 10% della spesa attuale per libri scolastici si spostasse verso versioni digitali vendute a metà prezzo, a parità di quantità acquistate e senza recuperi su altri prodotti, il fatturato complessivo del comparto si ridurrebbe di circa 39 milioni di euro all’anno“.

“Non è una previsione dell’impatto dell’emendamento“, prescisa il manager, “ma un esempio che mostra quanto possa essere sensibile il settore a un vincolo di prezzo fissato per legge. Gli effetti reali dipenderanno dalle scelte delle famiglie, dalle adozioni, dai prezzi effettivi e dall’evoluzione dell’offerta. Il valore di un libro, del resto, non coincide con il costo della carta. Comprende ricerca, progettazione didattica, lavoro degli autori, aggiornamento dei contenuti, diritti e sviluppo tecnologico. Imporre al digitale un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto al cartaceo, senza una valutazione puntuale di questi costi, può comprimere la capacità di investimento, penalizzare soprattutto le imprese più piccole e impoverire nel tempo la pluralità dell’offerta“.

“C’è infine un tema di certezza del diritto”, osserva ancora Somma, “imporre per legge condizioni economiche e modelli di business, con tempi ristretti e il divieto di nuove adozioni dei testi non conformi, crea incertezza per le imprese ed è contrario ai principi del libero mercato. Ridurre la spesa delle famiglie per l’istruzione è condivisibile. Ma bisogna perseguirlo con strumenti mirati, non indebolendo chi produce i contenuti su cui si fonda la scuola. Chiediamo il ritiro dell’emendamento e l’apertura di un confronto sulle misure per rendere i libri accessibili a tutti. La scuola deve insegnare ai ragazzi a governare il digitale, non a vivere soltanto nel digitale. Difendere i libri“, conclude l’esponente di Confindustria, “significa difendere insieme la libertà di pensiero, la qualità dell’istruzione e una filiera strategica per il Paese”.