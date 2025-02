Striscioni con scritto “antifascismo = mafia” in varie scuole italiane, foto circolano sui social. Una dirigente sbotta

Oggi, in varie scuole, sono comparsi striscioni con scritta la frase “antifascismo = mafia”. Tutto sarebbe successo, come scrive Open, in istituti dell’Aquila, di Ascoli e Avellino. Come riporta Ansa, una dirigente scolastica ha condannato il gesto. A rivendicarlo gli attivisti di Blocco Studentesco.

Le foto virali sui social

La foto dello striscione è circolata sui social. La dirigente della scuola dell’Aquila ha diffidato “tutti coloro che hanno utilizzato o utilizzeranno l’Istituzione scolastica per attività non autorizzate”, dichiarandosi pronta a tutelare l’immagine della scuola.

La Cgil e la Rete degli Studenti Medi hanno definito l’azione “una provocazione mirata a influenzare negativamente le menti dei più giovani”.

“Oggi è successo un fatto grave: appena fuori da alcuni licei sono stati affissi due striscioni -chiaramente opera della stessa mano- con la scritta ‘antifascismo uguale mafia’. Un episodio che denunciamo, che lede la comunità scolastica e su cui chiediamo sia fatta immediata luce. L’antifascismo è il principio fondante della costituzione repubblicana. È inaccettabile che poco fuori dalle nostre scuole compaiano messaggi così gravi”. Così Irene Manzi, deputata marchigiana e responsabile nazionale scuola del Pd.