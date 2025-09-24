Studente 14enne accoltella docente 66enne a scuola: accade in Francia

Un grave episodio di violenza scolastica si è verificato oggi, 24 settembre in Francia, nella regione del Basso Reno, a sud di Strasburgo. Qui, un adolescente di 14 anni ha sferrato un attacco accoltellando la sua insegnante di musica in pieno volto. Lo riportano i principali media come Fanpage.

La docente, una donna di 66 anni, è stata immediatamente ricoverata in ospedale. L’aggressore è fuggito dall’istituto scolastico, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo ore di ricerca nell’est della Francia.

La docente è grave

L’insegnante, colpita al volto, è stata affidata alle cure dei medici. Nonostante le sue condizioni di salute siano state definite relativamente gravi, le fonti indicano che la donna non sarebbe in pericolo di vita e i suoi parametri vitali sono rimasti buoni durante tutta la durata dei soccorsi.

Riguardo al quattordicenne, si è appreso che si tratta di un ragazzo affidato a una struttura per ragazzi in difficoltà. Quando ha riconosciuto gli agenti l’adolescente si è inflitto delle ferite, utilizzando lo stesso coltello adoperato per l’aggressione ai danni della docente. Il giovane sarà ora ascoltato dalle autorità, ma solo dopo aver ricevuto le cure del caso.

A seguito dell’aggressione, gli altri studenti presenti nell’istituto sono stati fatti uscire dalla scuola insieme ai loro insegnanti. Sono stati poi condotti nella palestra della scuola in attesa di poter tornare a casa con le rispettive famiglie, che sono state informate su quanto accaduto dalla direzione scolastica.

Nel frattempo, le autorità sono intervenute per effettuare i rilievi del caso e hanno ascoltato i compagni di classe del 14enne per cercare di ricostruire l’intera vicenda. Al momento, tuttavia, il movente che ha spinto il ragazzo a colpire l’insegnante resta sconosciuto. Il giovane aggressore sarà chiamato a fornire agli agenti il motivo del suo gesto durante l’interrogatorio.