Studente prende un brutto voto dopo una verifica e cerca di manomettere il registro elettronico di un docente: indagini in corso

Altro che scuola senza voti: in molte classi le valutazioni ci sono ancora, eccome. E a quanto pare per molti ragazzi un brutto voto fa davvero paura, tanto da provare a cancellarlo dal registro, rischiando di essere scoperto. Questo è ciò che sarebbe successo in una scuola pugliese, al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Maglie, in provincia di Lecce, come riporta Il Messaggero.

A quanto pare uno studente dell’istituto avrebbe provato a entrare nel registro elettronico di un docente, forse agendo sulla password, per manometterlo e modificare un brutto voto riportato dopo un’interrogazione. Non si sa bene in che modo e quali strumenti avrebbe usato; al momento le verifiche sono in corso.

La ricostruzione della dirigente

Ecco il commento della dirigente scolastica Annarita Corrado, che ha spiegato: “Abbiamo appreso che uno dei ragazzi, probabilmente una sola persona, è riuscito ad entrare nel sistema del registro informatico. Al momento non sappiamo come e fortunatamente non ci sono conseguenze dannose, si deve ancora accertare la dinamica, capire come sia potuto succedere e poi provvedere a tutti gli accertamenti, nel rispetto della privacy dei minori coinvolti”.

Il ragazzo è riuscito da solo nel suo intento? In che modo? I sistemi elettronici usati nella scuola sono sicuri? Resta da vedere come si evolverà la vicenda. Da quella che è stata definita una “bravata” deve però sicuramente scaturire una riflessione più profonda.