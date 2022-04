Studentessa a 90 anni, a giugno farà l’esame di terza media; a Dolianova, nel Basso Campidano

Si chiama Annunziata Murgia ed è una studentessa speciale presso i corsi serali del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Dolianova, nel Basso Campidano, in Sardegna: nonostante i suoi 90 anni suonati (li ha compiuti a dicembre) frequenta con regolarità e impegno e adesso si sta già preparando per l’esame di Stato che le consentirà di conseguire la licenza media.

Ne parla il quotidiano L’Unione Sarda che raccoglie anche qualche parola della arzilla “nonnina”: “Andare a scuola mi distrae. Le insegnanti sono bravissime, persone speciali perché mi danno forza ed entusiasmo”.

Già qualche anno fa Annunziata aveva provato a frequentare i corsi serali, non era riuscita ad integrarsi bene nella classe.

Quest’anno, grazie anche all’accoglienza di due docenti del Centro, ci ha riprovato e adesso frequenta con successo.

“Adora la grammatica e ha una grande passione per la politica: le discussioni con lei sono sempre animate e costruttive – afferma una delle sue insegnanti – è lei l’anima delle lezioni, condivide i ricordi della sua vita con tutta la classe, composta da alunni dai 16 anni in su. Il racconto delle sue esperienze permette agli altri di capire difficoltà e ostacoli da affrontare, proprio come ha fatto lei”.

“La materia che preferisco – dice la studentessa – è la storia, mi piace tantissimo, mi ha sempre affascinato forse perché una parte di quella che si insegna l’ho vissuta direttamente. Ho sempre avuto una memoria di ferro, anche ora ricordo tutto il periodo della guerra. E lo racconto ai giovani”.

Come tante altre persone della sua età da ragazzina non aveva avuto la possibilità di frequentare la scuola dopo la licenza elementare, ma adesso sta recuperando e le sue insegnanti si dicono certe che a giugno non avrà problemi a superare l’esame.