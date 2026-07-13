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13.07.2026

Studenti da Gaza, il MIM stanzia altri 778mila euro per l’integrazione nelle scuole italiane

Redazione
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Indice
Perché servivano risorse aggiuntive

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha destinato ulteriori 778.447 euro a sostegno delle scuole italiane – statali e paritarie – che accolgono studentesse e studenti provenienti dal territorio di Gaza. Il provvedimento, firmato l’11 giugno 2026, si inserisce nel Programma Nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027”, nell’ambito dell’obiettivo specifico ESO4.6 finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

Perché servivano risorse aggiuntive

Un primo stanziamento di 1,5 milioni di euro era già stato disposto con decreto ministeriale del 22 gennaio 2026, a seguito del quale le scuole erano state invitate a presentare progetti di integrazione e accoglienza tramite avviso pubblico del 6 maggio 2026. Alla scadenza del 26 maggio, però, le candidature pervenute ammontavano complessivamente a 2.278.447 euro, superando le risorse disponibili. Per coprire l’intero fabbisogno e non lasciare scoperte le scuole che avevano presentato domanda nei termini, il Ministero ha deciso di integrare il finanziamento con i nuovi fondi. Le risorse serviranno a finanziare progetti di integrazione scolastica, potenziamento linguistico, personalizzazione dei percorsi didattici e accoglienza, coinvolgendo anche enti locali e famiglie. La gestione delle procedure di autorizzazione e attuazione è affidata all’Unità di missione per il PNRR.

Leggi la nota

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000108.11-06-2026Download
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