Studenti da Gaza, il MIM stanzia altri 778mila euro per l’integrazione nelle scuole italiane

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha destinato ulteriori 778.447 euro a sostegno delle scuole italiane – statali e paritarie – che accolgono studentesse e studenti provenienti dal territorio di Gaza. Il provvedimento, firmato l’11 giugno 2026, si inserisce nel Programma Nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027”, nell’ambito dell’obiettivo specifico ESO4.6 finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.
Un primo stanziamento di 1,5 milioni di euro era già stato disposto con decreto ministeriale del 22 gennaio 2026, a seguito del quale le scuole erano state invitate a presentare progetti di integrazione e accoglienza tramite avviso pubblico del 6 maggio 2026. Alla scadenza del 26 maggio, però, le candidature pervenute ammontavano complessivamente a 2.278.447 euro, superando le risorse disponibili. Per coprire l’intero fabbisogno e non lasciare scoperte le scuole che avevano presentato domanda nei termini, il Ministero ha deciso di integrare il finanziamento con i nuovi fondi. Le risorse serviranno a finanziare progetti di integrazione scolastica, potenziamento linguistico, personalizzazione dei percorsi didattici e accoglienza, coinvolgendo anche enti locali e famiglie. La gestione delle procedure di autorizzazione e attuazione è affidata all’Unità di missione per il PNRR.