Studenti e lavoratori in piazza contro i PCTO: “se si muore non è scuola e non è lavoro”

Studenti e lavoratori in piazza contro i PCTO: “se si muore non...

Per la giornata di sabato 21 gennaio, a partire dalle ore 10.00, la Rete degli Studenti Medi del Lazio e la FIOM CGIL Roma e Lazio saranno in presidio al Ministero di viale Trastevere per chiedere l’abolizione dei PCTO a favore di un ripensamento del rapporto tra scuola e lavoro.

La scelta della data non è casuale. Infatti, proprio il 21 gennaio dell’anno scorso lo studente Lorenzo Parelli era morto durante uno stage all’età di 18 anni.

La Rete degli Studenti Medi Lazio ha dichiarato: “Crediamo di dover ripartire da tre parole chiave: DIRITTI, SICUREZZA, DIGNITÀ. Perché Non è scuola quella che ti obbliga ad andare in aziende non sicure e che non investe sui laboratori.

Non è lavoro essere sfruttati, precari e senza alcuna conoscenza dei propri diritti. Non è scuola e non è lavoro ciò che uccide.”