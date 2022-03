Studenti vandali sui bus per andare a scuola, 73 indagati a Ravenna: mezzi a fuoco e insulti agli autisti

Ben 73 studenti di Ravenna, di cui 65 minorenni, sono stati denunciati dalla polizia locale per vandalismi compiuti sui mezzi pubblici della città romagnola durante il trasporto casa-scuola- scuola. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, i giovani sono ora indagati per aver appiccato fuoco appiccato, danneggiato alcune portiere, tendine e sedie; nella lista dei danni vi sarebbero anche dei braccioli lacerati con pezzi lanciati fuori dai finestrini, oltre che martelletti di emergenza frangivetro asportati e centraline acustiche per la prenotazione di fermata mandate in tilt a forza di pigiare i pulsanti.

Tra i 13 e i 18 anni

Gli studenti sono iscritti in più istituti: una scuola media, una superiore e un centro di formazione professionale. E sarebbero stati segnalati quasi tutti alla Procura dei Minorenni di Bologna.

Per identificarli sono state utilizzate le telecamere di bordo sui bus, che hanno inoltre documentato i cori di insulti agli autisti della ditta “Start Romagna” da mesi esasperati dalla situazione.

Accuse a vario titolo

I giovani sono accusati a vario titolo e in concorso di interruzione di pubblico servizio, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, incendio, false generalità e getto pericoloso di cose.

I fatti risalgono principalmente tra settembre e dicembre 2021, in piena pandemia da Covid-19, durante i quali si sarebbero svolti diversi episodi: quasi sempre, i ragazzi si assembravano senza mascherine sui sedili posteriori e da lì pianificavano le loro “azioni”. In un’occasione, addirittura, i danni furono tali da non fare più ripartire il mezzo pubblico.

Ma l’episodio più grave, ripreso da un video, fu quello di un giovane che, dopo avere cosparso il passaggio centrale del mezzo di gel igienizzante, appiccò il fuoco con un accendino: il rogo fu spento grazie al pronto intervento dell’autista con l’estintore di bordo.