Studiare all’estero, aperto il bando Intercultura per il 2026/27: domande dal 1° settembre al 10 novembre

Anche quest’anno, a partire dal 1° settembre, è possibile partecipare al bando Intercultura.

Il concorso è rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori nati tra il 1° luglio 2008 e il 31 agosto 2011.

Per iscriversi, è necessario seguire questi passaggi:

Creare un Account sul Portale dedicato agli studenti

Inserire i dati del ragazzo

Completare l’iscrizione, effettuando il versamento della quota di iscrizione di 60€.

La quota di iscrizione comprende:

L’accesso al Test di idoneità online, fondamentale per il tuo percorso

L’elenco aggiornato di tutte le Borse di studio per cui puoi concorrere

La Guida alla scelta delle destinazioni, con i contatti degli ex partecipanti ai programmi Intercultura, pronti a condividere la loro esperienza.

Completando l’iscrizione online, lo studente riceverà via email tutte le informazioni che guideranno passo passo nelle fasi successive, vale a dire:

Test di idoneità online

Colloquio con i volontari della zona

Compilazione del Fascicolo online

Scelta delle destinazioni e dei programmi

Eventuale richiesta di una Borsa di studio.

I programmi si svolgono in 50 diverse destinazioni e permettono agli studenti di frequentare una scuola all’estero e vivere con una famiglia locale.

Le principali novità sono le seguenti:

Borse di studio : sono disponibili oltre 1.000 borse di studio. Gli studenti con ISEE inferiore ai 40mila euro possono concorrere per vincere una borsa di studio che copre il 25%, 50%, 75% e 100% dell’intera quota di partecipazione. Le borse di studio sono assegnate in base a criteri economici e di merito. È possibile beneficiare anche delle borse del Programma ITACA di INPS www.intercultura.it/concorso.

Destinazioni e periodi: tra le nuove proposte ci sono i programmi semestrali in Spagna, a Panama e in Honduras. È aumentata l'offerta dei programmi semestrali con partenza a gennaio 2027: si potrà scegliere tra Argentina, Brasile, Canada, Germania, Regno Unito, Francia, Australia, Sudafrica, Giappone e Uruguay. www.intercultura.it/destinazioni-e-periodi.

Il termine ultimo per presentare domanda è fissato al 10 novembre 2025.