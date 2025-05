Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “Educazione in Evoluzione” tenuta da Matteo Borri dal titolo: “Studiare con l’IA: impariamo o memorizziamo?”.

Le tecnologie basate sull’IA, come ChatGPT – per citare una delle più conosciute Intelligenze Artificiali Generative – stanno rivoluzionando il nostro rapporto con la conoscenza. Ma questa rivoluzione ci sta aiutando a sviluppare un pensiero critico e profondo, o ci sta spingendo verso la semplice memorizzazione di nozioni? E che ruolo giocano il contesto storico, umano ed emotivo in questo processo? Scopriamolo insieme, analizzando opportunità, rischi e possibili soluzioni.

