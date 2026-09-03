Studiare in un’università americana in Italia: come funziona il modello John Cabot University

Frequentare un’università americana senza trasferirsi negli Stati Uniti è possibile.

A Roma, la John Cabot University (JCU) offre un sistema accademico di tipo statunitense, con corsi tenuti in inglese e una comunità universitaria internazionale.

Per uno studente italiano significa poter scegliere un percorso diverso da quello tradizionale del nostro sistema universitario, rimanendo però in Italia.

Ma cosa significa concretamente frequentare un’università americana in Italia?

Come funziona il riconoscimento del titolo? E quali opportunità offre agli studenti italiani?

Fondata nel 1972, John Cabot University è un’università americana con sede a Roma, accreditata negli Stati Uniti dalla Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) e autorizzata dal Governo italiano a operare come università americana in Italia. La Frank J. Guarini School of Business della JCU ha inoltre ottenuto l’accreditamento AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), riconoscimento internazionale nell’ambito della formazione manageriale e aziendale.

Il modello didattico è quello delle liberal arts statunitensi. A differenza di percorsi nei quali la specializzazione viene definita fin dall’inizio in maniera molto rigida, il sistema americano permette allo studente di costruire un piano di studi interdisciplinare.

Il percorso principale viene definito Major, mentre i Minor consentono di approfondire ulteriori discipline e combinare interessi diversi. A caratterizzare l’esperienza è anche il contesto internazionale: John Cabot University conta 1.882 studenti provenienti da 80 Paesi e un rapporto studenti-docenti di 15:1, favorendo così l’interazione diretta con professori e compagni.

Uno degli aspetti che caratterizza maggiormente l’esperienza è la lingua.

I corsi della John Cabot University sono infatti tenuti in inglese, con l’eccezione di specifici corsi avanzati di lingua e letteratura straniera.

L’offerta formativa della John Cabot University comprende 16 Major e 25 Minor, con percorsi in ambiti economico-finanziari, umanistici e sociopolitici.

Tra le discipline disponibili figurano, ad esempio, Economia e Finanza, Marketing, Economia Aziendale, Scienze della Comunicazione, Computer Science, Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Scienze Psicologiche, Storia dell’Arte, Lingua e Letteratura Inglese e Studi Umanistici.

Studiare in un’università internazionale in Italia non significa rinunciare all’esperienza di studio all’estero. Gli studenti JCU possono infatti trascorrere un semestre presso una delle università partner nel mondo, inserendo l’esperienza internazionale all’interno del proprio percorso accademico.

È un’opportunità che consente di combinare tre dimensioni: vivere e studiare a Roma, frequentare un’università americana e trascorrere parte del percorso universitario in un altro Paese.

Per gli studenti italiani sono inoltre disponibili agevolazioni economiche e borse di studio, secondo i requisiti e le modalità stabiliti dall’Ateneo, un elemento da considerare nella valutazione complessiva dei costi di un percorso universitario internazionale.

È probabilmente una delle domande più importanti per uno studente italiano che valuta un’università americana.

La John Cabot University è autorizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) a operare in Italia come università americana. I titoli di Bachelor of Arts rilasciati dalla JCU sono titoli universitari statunitensi e, in quanto titoli esteri, il loro utilizzo in Italia è soggetto alle procedure previste dalla normativa italiana in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero.

Ai fini dell’accesso a corsi universitari successivi, quali lauree magistrali e Master universitari di I livello, il titolo può essere presentato all’università italiana presso la quale si intende proseguire gli studi, accompagnato dalla documentazione richiesta, come l’Attestato di Corrispondenza CIMEA/ARDI e/o la Dichiarazione di Valore. La valutazione del titolo ai fini dell’ammissione spetta all’università presso la quale viene presentata la domanda.

L’Attestato di Corrispondenza ARDI (Automatic Recognition Database Italia), rilasciato attraverso il sistema CIMEA, indica la corrispondenza del titolo estero con il livello del sistema italiano. Per i Bachelor of Arts della John Cabot University, la corrispondenza indicata è con il livello della Laurea italiana (primo ciclo).

È quindi importante distinguere tra corrispondenza del livello del titolo e riconoscimento formale del titolo. Il Bachelor of Arts conseguito alla JCU rimane un titolo universitario statunitense; la sua valutazione e il suo utilizzo in Italia dipendono dallo scopo per il quale il riconoscimento viene richiesto e dall’ente competente.

Per maggiori informazioni è disponibile una pagina dedicata al riconoscimento in Italia del titolo della John Cabot University, nella quale sono illustrate le procedure e la documentazione necessaria.

Un altro elemento del modello JCU riguarda il collegamento tra formazione universitaria ed esperienza professionale. Attraverso il Career Services Center, gli studenti possono avvicinarsi al mondo del lavoro già durante gli studi.

La John Cabot University collabora con oltre 135 aziende e organizzazioni partner e offre agli studenti la possibilità di svolgere stage già dalla fine del primo anno; in determinati casi l’esperienza può anche consentire di maturare crediti accademici.

Il Career Services Center organizza inoltre ogni anno due Career Fair e attività di preparazione professionale dedicate, tra l’altro, alla redazione del curriculum e della lettera di presentazione e alla preparazione ai colloqui di lavoro.

L’obiettivo è affiancare alle conoscenze accademiche esperienze e competenze utilizzabili nel passaggio dall’università al mondo professionale.

Per uno studente italiano, scegliere un’università americana a Roma significa quindi poter studiare interamente in inglese, confrontarsi quotidianamente con studenti provenienti da decine di Paesi e costruire un percorso accademico flessibile, con la possibilità di aggiungere esperienze di studio all’estero e stage.

L’internazionalizzazione dell’istruzione superiore, dunque, non richiede necessariamente di scegliere tra “studiare in Italia” e “studiare all’estero”. Esiste anche una terza possibilità: frequentare in Italia un’università che adotta il sistema accademico americano, studiare in inglese e conseguire un titolo universitario statunitense.

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