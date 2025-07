SUMMER TFA 2025: come specializzarsi sulle attività di sostegno didattico con l’università Link

SUMMER TFA 2025: come specializzarsi sulle attività di sostegno didattico con l’università...

Con il Decreto n. 436 del 26 giugno 2025 il Ministero ha autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2024/2025, dei percorsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione sulle Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

In linea con quanto già annunciato da tempo, l’Università degli Studi LINK presenta, nelle due sedi di Roma e Città di Castello, la nuova edizione del Summer TFA, un percorso rivolto a chi vuole specializzarsi nell’insegnamento di sostegno per tutti gli ordini di scuola.

La formula intensiva:

Il Summer TFA di Link prevede una formula intensiva con l’erogazione del servizio concentrata prevalentemente durante i mesi estivi, per non interferire con l’impegno lavorativo degli insegnanti.

A chi è rivolto:

Ai soprannumerari dei cicli precedenti anche provenienti da fuori regione (in questo caso è necessario produrre il nulla osta dell’Ateneo di provenienza).

Ai docenti che abbiano sospeso o non si siano iscritti ai percorsi precedenti

Ai vincitori di più procedure che abbiano esercitato opzioni relative

A chi è inserito nelle graduatorie di merito ma non in posizione utile

Ai sensi dell’art. 3 c. 5 del D.M. 92/2019, inoltre, l’ateneo predispone percorsi abbreviati per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sulle attività di sostegno, ma in un altro ordine o grado di istruzione.

Sedi e posti disponibili

La Tabella riassuntiva dell’offerta formativa per la specializzazione sul sostegno definita ai sensi dell’art 2, commi 2, 3 e 4 del D.M. 948/2016, riserva all’Università degli Studi Link 5.250 posti distribuiti sulle due sedi di Roma e Città di Castello:

All’Università degli Studi Link della Regione Lazio, sono stati riservati 3.250 posti, di cui:

250 posti per la scuola dell’infanzia,

500 posti per la scuola primaria,

1.000 posti per la scuola secondaria di primo grado e

1500 posti per la scuola secondaria di secondo grado.

All’Università degli Studi Link della Regione Umbria, sono stati riservati 2.000 posti, di cui:

150 posti per la scuola dell’infanzia,

250 posti per la scuola primaria,

600 posti per la scuola secondaria di primo grado e

1.000 posti per la scuola secondaria di secondo grado.

Modalità di frequenza

Il corso è in presenza e in linea con la normativa ministeriale relativa al monte ore obbligatorio.

Le lezioni saranno distribuite nei mesi estivi, principalmente tra luglio e agosto, con incontri infrasettimanali e con una pausa di circa 10 giorni ad agosto. Dal mese di settembre le attività riprenderanno nei fine settimana, fino al completamento del monte ore previsto dalla normativa.

Per tutte le informazioni sui corsi visita la pagina dedicata dell’Università degli Studi LINK.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO