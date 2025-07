Supplenza solo di 1 mese? Ottieni 500 euro della Carta Docente: scopri come

Anche chi ha svolto un incarico di docenza breve, anche solo di 1 mese, ha diritto alla Carta docente di 500 per ogni anno scolastico.

Con la sentenza del 3 luglio 2025, la Corte di Giustizia europea, infatti, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la Carta docenti anche per tutti i docenti precari indipendentemente dalla durata dell’incarico di docenza, anche da Graduatoria d’Istituto, ribaltando l’orientamento della Corte di Cassazione che, invece, aveva sancito il divieto di riconoscimento della Carta docente per i precari con supplenze brevi.

Alla luce di tale decisione, quindi, tutti i docenti precari che abbiano svolto un incarico di docenza, anche della durata di 1 mese all’anno, a partire dall’a.s. 2020/2021, possono presentare ricorso per ottenere il riconoscimento della Carta docente, purchè siano tutt’ora inseriti nelle Graduatorie per le Supplenze (GPS) o in quelle di Istituto.

Possono aderire al ricorso anche i docenti che abbiano già ottenuto una sentenza favorevole per altre annualità, e che intendano richiedere il bonus anche per quelle annualità in cui avevano svolto incarichi di docenza brevi.

Per richiedere come ottenere la Carta Docente, quindi, è possibile ricevere tutte le informazioni utili compilando il form a questo indirizzo:

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO