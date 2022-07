Supplenze 2022, dalle graduatorie provinciali (Gps) alle Mad, facciamo il punto

Come verranno conferite le supplenze per quest’anno scolastico 2022-2023? Cosa si muove? In questi giorni attendiamo la circolare operative che dettaglierà le procedure di conferimento per le supplenze. Da quanto apprendiamo dalla bozza in circolazione, a partire dal 2 agosto e fino al 16 agosto dovrebbe aprirsi l’area telematica su Istanze OnLine per la presentazione delle istanze di preferenza GPS per l’anno scolastico 2022-2023. Gli incarichi di supplenza da GPS dovrebbero essere definiti quindi entro il 31 agosto 2022. Le disponibilità delle sedi potranno comunque essere note non prima del 10 agosto per i posti comuni e qualche giorno dopo per i posti di sostegno.

In fatto di tempistiche, quindi, dopo la tornata delle Gps, una volta esaurite le graduatorie i dirigenti scolastici attingeranno i docenti e il personale Ata di cui hanno bisogno dalle Mad, faranno cioè riferimento alle domande di messa a disposizione, le candidature spontanee di personale sganciato dalle graduatorie.

Anche quest’anno, infatti, si prevede che a supplenza vadano moltissimi posti, sia sul fronte dell’insegnamento che su quello delle attività di supporto alla docenza o delle incombenze amministrative. Per quanto riguarda il personale Ata, ad esempio, si stima che a dispetto delle 10mila immissioni in ruolo autorizzate dal ministero dell’Istruzione dopo il via libera del Mef, altri 10mila posti resteranno comunque vacanti e andranno dunque a supplenza. Lamentano a questo proposito i sindacati: “Ci troviamo di fronte a uno scarto di più del doppio dei posti. Le autorizzazioni restano assolutamente insufficienti, è necessario, quindi, approntare un piano straordinario di assunzioni per coprire tutti i posti liberi“.

Va chiarito che se nel caso delle Gps, il conferimento delle supplenze avverrà su posto al 31 agosto e al 30 giugno (supplenze annuali o fino alla fine delle attività didattiche), nel caso delle Mad i dirigenti scolastici potranno conferire anche supplenze brevi. Ma facciamo il punto in modo analitico.

Supplenze annuali e temporanee

Il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/23 sarà disposto secondo le seguenti tipologie:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS).

In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto. Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c) si utilizzano le Graduatorie di Istituto.

L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.

Relativamente alle supplenze di cui alle lettere a) e b), l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa.

Esaurita la graduatoria di istituto, comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.

