Supplenze 2025/2026: Procedura relativa al conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato.

Con la nota ministeriale n° 157048 del 9 luglio 2025 il Ministro dell’Istruzione e del Merito, nel fornire istruzioni e indicazioni operative, ha disposto la conferma della procedura straordinaria attraverso la quale possibile effettuare delle nomine a tempo determinato finalizzate all’immissione in ruolo

Docenti interessati

Possono presentare la domanda i docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia sostegno.

Tempi e modalità per la presentazione della domanda

Gli aspiranti docenti iscritti nelle graduatorie GPS prima fascia sostegno o negli elenchi aggiuntivi, possono presentare la domanda unicamente per via telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” – “Informatizzazione nomine supplenze” con SPID o CIE nell’arco di tempo intercorrente tra le ore 10,00 del 17 luglio e le ore 14,00 del 30 luglio.

Finalità della domanda

I docenti con la presentazione di un’unica domanda partecipano alla procedura per:

• La scelta delle 150 sedi;

• Il contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo;

• Alla riconferma sullo stesso posto di sostegno in cui hanno operato nel 2024/2025.

Scelta delle 150 sedi

I docenti, inseriti nelle graduatorie GPS prima fascia e negli elenchi aggiuntivi, possono presentare la domanda esclusivamente nella stessa provincia in cui risultano iscritti, scegliendo fino a un massimo di 150 sedi indicando codici delle singole scuole, dei comuni, dei distretti e dell’intera provincia.

Mancata presentazione della domanda



I docenti che non presentano la domanda sono considerati rinunciatari alla procedura, così pure la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. Inoltre va tenuto presenta che l’eventuale disponibilità derivante per effetto di rinuncia non determina il rifacimento delle operazioni. Fermo restante che potranno partecipare alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato e, ricorrendone le condizioni, alle procedure di conferma su posto di sostegno di cui al decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025.

Obbligo accettazione

Fra le novità introdotte nella disposizione relativa alle nomine dei docenti, è previsto l’obbligo di accettazione entro cinque giorni o al massimo entro il primo settembre qualora la nomina dovesse essere effettuata il 28 agosto. La mancata accettazione entro i tempi suddetti è considerata rinuncia con la conseguente decadenza dell’incarico.